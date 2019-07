Razmere med ZDA in Iranom so se zaostrile po napadu na tankerja v Hormuški ožini, za katere ZDA krivi Iran, ki vpletenost zanika. Foto: Reuters

Iranskih ajatola Mohamed Ali Movahedi Kermani je med petkovo molitvijo v Teheranu naslovil ZDA z besedami: "Če nas želite napasti, izvolite, a barva Perzijskega zaliva se bo iz modre spremenila v rdečo." Ob tem je napovedal, da grožnje iz ZDA Irana ne bodo odvrnile od namere, da bi začel z bogatenjem urana do potrebne mere. "To ne pomeni, da si želimo jedrsko bombo, saj je ne potrebujemo, poleg tega je to v nasprotju z islamskimi predpisi," je dodal.

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu glede Irana dejal: "Videli bomo, kaj se bo zgodilo z Iranom. Iran mora biti zelo, zelo pazljiv".

Kam bi odlšlo tri milijone beguncev iz Afganistana?

Luksemburški zunanji minister Jean Asselborn je v primeru zaostritve spora med Iranom in ZDA že opozoril zaradi morebitnega novega večja prihoda prebežnikov v Evropo."Če se bodo razmere med Washingtonom in Teheranom zaostrovale, obstaja nevarnost, da bo tri milijone Afganistancev, ki živijo v Iranu, državo zapustilo. Večina med njimi se predvidoma iz varnostnih razlogov ne bo vrnila v Afganistan, ampak bodo zbežali v Turčijo in nato v Evropo," je dejal za nemški Welt am Sonntag.

Luksemburški vodja diplomacije je dodal, da je Trump z lanskoletnim izstopom ZDA iz mednarodnega iranskega jedrskega sporazuma storil zelo veliko napako.

Iran naj bi začel v nedeljo bogatiti uran

Sporazum iz leta 2015 je Evropi in svetu prinesel večjo varnost, je dodal in pozval Iran, naj v nobenem primeru ne izstopi iz sporazuma. Irance je opozoril tudi pred tem, da bi v nedeljo začeli z neomejenim bogatenjem urana.

Teheran načrtuje, da bo od nedelje dalje začel z bogatenjem urana nad dovoljeno mejo, ki je 3,67 odstotka in naj bi bogatil uran vse do tiste mere, ki bo potrebna. Iran bo tudi tema izrednega zasedanja Sveta guvernerjev Mednarodne agencija za jedrsko energijo (IAEA), ki bo v sredo.