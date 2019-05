Foto: Reuters

Ladja USS Arlington, ki prenaša amfibijska vozila in letala, se bo v Zalivu pridružila letalonosilki USS Abraham Lincoln in spremljajočim bojnim enotam. V oporišče v Katarju so tudi že prispeli ameriški bombniki B-52, je potrdil Pentagon.

Kot pravijo, je to odgovor na grožnje s potencialnimi iranskimi operacijami proti ameriškim silam v regiji. ZDA so skope s podrobnostmi glede domnevne grožnje, ki jo je Iran že odpravil kot popoln nesmisel.

Teheran je razvoj dogodkov označil za "psihološko vojno", uperjeno v ustrahovanje države. Iranska tiskovna agencija Isna pa navaja izjavo višjega iranskega klerika Yousefa Tabatabai-Nejada, češ da bi lahko Iran ameriško vojaško floto "uničil z enim izstrelkom".

V Zalivu je vse bolj napeto. Foto: Reuters

Pentagon sicer trdi, da ZDA ne iščejo konflikta z Iranom, da pa je Washington "pripravljen braniti ameriške sile in interese v regiji".

"Obrambno ministrstvo še naprej tesno spremlja dejavnosti iranskega režima," so zapisali v izjavi. Ob tem so dodali, da so za vsak primer na Bližnji vzhod odposlali tudi raketni obrambni sistem Patriot, ki lahko prestreza balistične in manevrirne izstrelke.

Odnosi se slabšajo pod Trumpom

Uradni predstavniki so za ameriške medije povedali, da bi morala ladja USS Arlington že tako ali tako odpluti v Zaliv, da pa so vse skupaj zdaj zgolj pospešili. Ameriški svetovalec za nacionalno varnost John Bolton je ob tem dejal, da bodo razporeditve vojaških sil iranskemu režimu "poslale jasno in nezmotljivo sporočilo", da se bodo ZDA na kakršenkoli napad na njihove interese v regiji "silovito odzvale".

BBC navaja, da ameriško odpošiljanje letalonosilk in bojnih skupin v Zaliv sicer ni neobičajno, da pa bo poteza sprožila strahove, da bi lahko konflikt izbruhnil bodisi po nesreči bodisi načrtno.

Odnosi med ZDA in Iranom se ponovno občutno zaostrujejo pod predsednikom Donaldom Trumpom, ki je ZDA lani enostransko umaknil iz zgodovinskega jedrskega sporazuma z Iranom, sklenjenim leta 2015 pod Trumpovim predhodnikom Barackom Obamo.