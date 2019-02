Borci IS-ja na vojaški paradi v Raki junija 2014. Foto: Reuters

Po besedah poveljnika Jiye Furata so Sirske demokratične sile (SDF), ki jih podpirajo ZDA, obkolile še preostale borce v vasi Baghouz v bližini meje z Irakom. Večina med njimi so tuji borci. Gre za 700 kvadratnih metrov veliko ozemlje, na katerem je po navedbah Furata tudi več tisoč prebivalcev, ki jih imajo borci za živi ščit. "V prihajajočih dneh, v zelo kratkem času, bomo po svetu razširili dobro novico o vojaškem koncu Daeša," je dejal Furat, potem ko je že v petek napovedal, da bo v 24 urah povedal "odlično novico" o Siriji. Sirski observatorij za človekove pravice je sicer že sporočil, da je SDF prevzel nadzor na Baghouzom, kar pa je SDF potem zanikal.

Trump poziva zaveznice, naj vzamejo svoje borce

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto povedal, da je kalifat tik pred padcem in da ZDA pozivajo evropske zaveznice, naj vzamejo več kot 800 islamskih borcev, zajetih v Siriji, in jih postavijo pred sodišče. "ZDA pozivajo Veliko Britanijo, Nemčijo, Francijo in druge evropske države, da sprejmejo približno 800 borcev IS-ja, ki smo jih ujeli v Siriji, in jim sodijo." Kot je dejal, je druga možnost zelo slaba: namreč, da jih izpustijo. Kot je še dodal Trump, se bo ameriška vojska umaknila iz Sirije takoj, ko bo Islamska država 100-odstotno poražena.

"ZDA ne želijo gledati, kako se bodo ti borci IS-ja razširili v Evropo, kamor je pričakovati, da bodo odšli. Mi delamo res veliko in zato namenjamo zelo veliko denarja. Zdaj je čas, da se priključijo še drugi in naredijo tisto, kar so sposobni narediti. Mi se bomo po 100-odstotnem porazu IS-ja umaknili!" je bil odločen Trump.

Ko je ameriški predsednik 19. decembra naznanil, da umika 2.000 ameriških vojakov iz Sirije, saj je po njegovem mnenju IS v Siriji poražen, je odločitev pripeljala do odstopa obrambnega ministra ZDA Jamesa Mattisa in sprožila ostre kritike ameriških zaveznic. Konec decembra je potem Trump napovedal počasen umik iz Sirije.

Ameriški general Votel ocenjuje, da bo konec kalifata privedel do bolj razpršenega delovanja borcev IS-ja, ki jih bo težje odkriti. Foto: Reuters

Sirske demokratične sile so v preteklih dneh ob pomoči obsežnih ameriških letalskih napadov hitro napredovale pri zavzemanju ozemlja izpod nadzora IS-ja. Kot navaja Reuters, borci IS-ja sicer še nadzorujejo nekaj območij v osrednjem delu sirske puščave in imajo speče celice v iraških mestih, njihova ozemeljska prevlada v Siriji pa je že skoraj v celoti končana.

Po besedah poveljnika SDF-ja Furata so nekateri borci skušali zbežati iz Banghouza skupaj s civilisti, spet drugi so se predali. Njihova usoda je zdaj veliko vprašanje: le redke države so pripravljene sprejeti sicer svoje državljane, ki so prisegli zvestobo IS-ju. Kot poroča Reuters, jih SDF ne more zadrževati dolgo, po drugi strani pa se postavlja vprašanje o tem, kako in kje jih postaviti pred sodišče.

Pet let kalifata

IS pod vodstvom Abuja Bark Al Bagdadija je vzpostavil kalifat v Iraku z osvojitvijo Mosula leta 2014, potem pa ga razširil še na Sirijo. Vzpostavil je svoj vladajoči sistem s sodišči, valuto in zastavo, ki je označevala strah in trepet IS-ja, pod oblastjo katerega je bilo okoli dva milijona prebivalcev. IS hude poraze doživlja od leta 2017, ko so iraške oblasti znova zavzele Mosul, pozneje je SDF zavzel Rako, ki je bila sirska prestolnica IS-ja.

Ameriški general Joseph Votel, poveljnik ameriških sil na Bližnjem vzhodu, je v petek dejal, da bi konec ozemeljskega kalifata lahko pripeljal do bolj razpršenega delovanja borcev oz. celic, ki jih bo zaradi gverilskih taktik težje odkriti in nadzorovati.