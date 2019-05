Ameriška letalonosilka USS Abraham Lincoln v Perzijskem zalivu. Foto: Reuters

Raketa, ki je v nedeljo popoldne zadela utrjeno zeleno cono v iraški prestolnici, v kateri je veliko Američanov, naj bi bila namreč izstreljena iz šiitskega dela Bagdada. V napadu sicer ni bil ranjen nihče. ZDA imajo v Iraku 5000 ameriških vojakov in Washington ugiba, da bi se lahko Teheran v času višanja napetosti znesel nad njimi.

Kot poroča CNN, pa je Trump v intervjuju za Fox News v nedeljo zvečer že zmanjšal ostrino svojega tona glede Irana. "Samo ne želim, da imajo jedrsko orožje. Ne smemo jim dovoliti, da nam grozijo. Ne želim v vojno, ker vojne škodijo gospodarstvom in ker v vojnah umirajo ljudje, kar je daleč najpomembnejše. Nočem bojev. Toda imamo situacije, kot je Iran, in enostavno jim ne smemo dovoliti, da imajo jedrsko orožje, enostavno ne moremo dovoliti, da bi se to zgodilo," je dejal.

Iran umirja žogico

Iranski zunanji minister Mohammad Džavad Zarif je v soboto poudaril, da si ne želijo vojne. "Vojne ne bo, saj nihče ne želi vojne, niti nihče nima iluzije, da bi se lahko spopadel z Iranom," je dejal. Tudi poveljnik iranske revolucionarne garde Hosein Salami je v nedeljo dejal, da Iran ne išče vojne, je pa povsem pripravljen na obrambo. Po poročanju BBC-ja je ob tem dejal, da se "ZDA bojijo vojne in nimajo volje zanjo."

Savdski zunanji minister Abel al Džubeir je medtem povedal novinarjem, da njegova kraljevina, sicer tesna zaveznica ZDA, noče vojne v regiji, če pa se bo druga stran odločila za vojno, se bo kraljevina borila z vso silo in odločnostjo in bo branila sebe, svoje državljane in interese.

Kot smo poročali, so ZDA v Perzijski zaliv pred dnevi poslale letalonosilko, pojavila pa so se tudi poročila, da naj bi Washington načrtoval napotitev okoli 120.000 ameriških vojakov na Bližnji vzhod, kar je Trump sicer zanikal.

Odnosi med ZDA in Iranom so se močno poslabšali, potem ko je 8. maja lani Trump sporočil, da se ZDA enostransko umikajo iz jedrskega sporazuma, sklenjenega leta 2015 po dolgotrajnih pogajanjih. Iranski zunanji minister je v petek mednarodno skupnost in sopodpisnice dogovora o iranskem jedrskem programu, vključno z zaveznicama Rusijo in Kitajsko, pozval h "konkretnim korakom" za ohranitev dogovora.