Turčija kljub kritikam mednarodne skupnosti nadaljuje ofenzivo proti Kurdom v Siriji. Foto: Reuters

Gre torej le za možnost uvedbe sankcij, ki bi bile po Mnuchinovih besedah "zelo obsežne". Kot je dodal, lahko ZDA "blokirajo turško gospodarstvo", poroča BBC.

Obrambni minister Mark Esper pa je Ankaro posvaril pred sicer nedoločenimi "resnimi posledicami", če ne bo ustavila svojega napada na sirske Kurde. Turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogan je obtožil "impulzivnih dejanj" in opozoril, da turška operacija ogroža varnost v taboriščih, kjer so kurdske sile zaprle IS-jeve borce.

Glede turškega posredovanja je Trump dejal: "Ne želimo, da ubijejo veliko ljudi. Če moramo uporabiti sankcije, jih bomo."

Ameriški finančni minister Mnuchin omenja možnost "zelo obsežnih" sankcij proti Turčiji. Foto: Reuters

Medtem predstavniki obeh strank v kongresu pripravljajo predlog zakona o sankcijah proti Turčiji. Tarče sankcij bi bili turški uslužbenci in banke, vpleteni v ofenzivo, predlog zakona pa sta vložila demokrat Eliot Engel in republikanec Mike McCaul iz kongresnega odbora za zunanje zadeve.

Do napovedanega turškega napada na Kurde v Siriji je prišlo takoj po umiku ameriških enot, ki so bile na severovzhodu Sirije skupaj s kurdskimi silami, zaradi česar so kurdski borci, ki so bili ob podpori ZDA ključni v boju proti IS-ju, dejali, da jih je Washington izdal.

Turško obstreljevanje blizu položaja ameriške vojske

Ob mestu Kobane pa vseeno stoji opazovalna točka ameriške vojske, blizu katere so v petek zvečer padli turški topniški izstrelki. Poškodovanih ni bilo, so sporočili z ameriškega obrambnega ministrstva.

Tiskovni predstavnik ministrstva Brook DeWalt je povedal, da je eksplozija odjeknila samo nekaj sto metrov od kraja, za katerega turška stran ve, da so tam ameriški vojaki. Poudaril je, da ZDA od Turčije zahtevajo, da se izogiba akcijam, ki bi lahko privedle do takojšnjega odgovora in da se ameriška vojska ni umaknila iz mesta Kobane, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je bilo prvič, odkar je Turčija v sredo začela operacijo proti kurdskim Ljudskim zaščitnim enotam (YPG), da je bilo na bojni črti oporišče koalicijskih sil.

Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da se je incident zgodil okoli 21. ure po krajevnem času zunaj območja nadzora, ki ga želi Turčija z ofenzivo vzpostaviti ob svoji meji s Sirijo.

DeWalt je še ponovil, da ZDA nasprotujejo turškemu vojaškemu posredovanju v Siriji, še posebej pa turškim operacijam na območjih, kjer je Ankara seznanjena z navzočnostjo ameriških vojakov.

Turško obrambno ministrstvo je sporočilo, da niso namerno streljali na položaj ameriške vojske. Trdijo, da so zadeli kurdski položaj v odgovoru na napad na turškega s strojnicami in raketami kilometer, daleč od ameriškega oporišča. Dodali so, da so obstreljevanje končali, ko so z njimi stopili v stik ameriški predstavniki.

Turška vojska: Zasedli smo 14 vasi

Turška vojska medtem sporoča, da so v okviru ofenzive, za katero Turčija sicer ni pridobila dovoljenja Varnostnega sveta ZN-a, od "teroristov" prevzeli nadzor nad 14 sirskimi vasmi. Vojska je dodala, da so v zadnjih osmih urah "nevtralizirali" 73 kurdskih borcev, skupaj do zdaj pa 399.

Kot poroča Al Džazira, turške oblasti pogosto uporabljajo izraz "nevtralizirali", ki naj bi se nanašal na to, da so se borci ali vdali ali so bili ubiti oziroma zajeti. Kurdska stran medtem pravi, da so izgubili le 29 borcev. Kot sporoča Ankara, so umrli tudi trije turški vojaki.

Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo od začetka napada ubitih tudi 49 borcev iz vrst sirskih upornikov, ki imajo podporo Turčije.

Število ubitih civilistov pa je naraslo na 20, sporoča observatorij. Večina civilnih žrtev je v obmejnem mestu Tal Abjad, ki je eno žarišč ofenzive, poroča Reuters.

ZN predvideva, da je v zadnjih dneh svoje domove na severovzhodu Sirije zapustilo 100.000 ljudi.