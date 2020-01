Na letalu je bilo največ državljanov Irana in Ukrajine, ki je za danes razpisala dan žalovanja. Med potniki pa je bilo tudi veliko mednarodnih študentov, ki niso imeli direktnih linij, ampak so se morali, recimo, v Kanado pripeljati prek Kijeva. Foto: Reuters

Čeprav Iran ne želi posredovati črne skrinjice, ki bi razkrila vzrok nesreče, je začetna preiskava pokazala, da je letalo po vzletu zajel ogenj.

Kdo bo vodil preiskavo?

Iran ima sicer pravico do vodenja preiskave, v praksi pa so ponavadi poleg tudi proizvajalci letala, v tem primeru Boeing. Kadarkoli pa je v nesrečo vpleteno ameriško podjetje, pa mora v preiskavi sodelovati tudi Agencija za varnost v prometu ZDA.

V preiskavi bo lahko sodelovala Ukrajina, poroča BBC.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je za danes razglasil dan žalovanja, je dejal, da bo izvedena "neodvisna in temeljita preiskava v skladu z mednarodnim pravom". Oglasil se je tudi kanadski premier Justin Trudeau, ki pričakuje, da bo v preiskavi sodelovala tudi njegova država.

Na letalu družine, ki so obiskale svojce

Na letu PS752, ki je bilo namenjeno v Kijev, je bilo med 167 potniki tudi 63 Kanadčanov, 82 Irancev, 11 Ukrajincev kot tudi vseh devet članov posadke. Štirje potniki so bili iz Afganistana ter po trije iz Nemčije in Velike Britanije. Med umrlimi je bilo tudi 15 otrok.

Na letalu je bilo veliko družin, ki so med prazniki obiskali svojce, veliko jih je imelo dvojno državljanstvo, kar nekaj pa je bilo mednarodnih študentov. Slednji namreč nimajo direktne povezave, zato so imeli let v Kanado prek Kijeva. Iran je zatrdil, da je bilo med žrtvami 147 Iranec, kar pomeni, da je imelo dvojno državljanstvo 65 potnikov.

Kaj se je zgodilo?

Letalska nesreča se je zgodila v času napeteh odnosov med ZDA in Iranom, pravzaprav le nekaj ur po tem, ko je Iran neuspešno napadel dve ameriški oporišči v Iraku. Dokazov, dali sta dogodka morebiti povezana, ni. Ukrajina je sporočila, da je bilo letalo novo in dan prej na rednem servisu. Prav tako je bila ekipa na krovu izkušena. Iranski mediji so sicer pisali, da naj bi imelo letalo tehnično napako.

Ukrajinsko potniško letalo boeing 737, ki je le tri minute po vzletu s teheranskega letališča letelo proti zahodu, se je zaradi težave obrnilo desno in bilo v trenutku strmoglavljenja na poti nazaj na letališče, je sporočila ukrajinska organizacija za civilno letalstvo (CAO).

"Letalo je izginilo z radarskih zaslonov v trenutku, ko je doseglo 2.400 metrov višine. Pilot po radijski zvezi ni poslal nobenega sporočila o nenavadnih okoliščinah," so sporočili o prvih ugotovitvah preiskave in dodali, da je bilo po navedbah očividcev pred strmoglavljenjem na letalu opaziti ogenj.