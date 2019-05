Izrael je na rakete iz Gaze odgovoril z letalskimi izstrelki. Foto: Reuters

Premirje je med izraelskimi volitvami prekinjeno po petkovem nasilju na protestih Palestincev ob meji med območjem Gaze in Izraela. Strelec iz Gaze je ranil dva izraelska vojaka. Vojska je odgovorila s streljanjem, pri čemer sta umrla dva palestinska protestnika, ter z letalskimi napadi na položaje Hamasa, pri čemer sta umrla dva borca.

Izraelska vojska je nato sporočila, da je bilo v soboto in noči na nedeljo na ozemlje Izraela iz Gaze izstreljenih več kot 400 raket, poroča Reuters. Odgovornost za več izstrelitev je prevzela skupina Islamski džihad in v izjavi zapisala, da gre za odgovor na petkovo nasilje.

Rakete so zadele nekaj zgradb na območju Izraela, večina prebivalcev se je zatekla v zaklonišča. Po podatkih izraelske policije je bil v noči na nedeljo v mestu Aškelon en moški ubit, v kraju Kirjat Gat, ki je od meje z Gazo oddaljen 20 kilometrov, pa v soboto huje ranjena ženska.

Palestinske oblasti na območju Gaze, ki ga nadzira Hamas, so sporočile, da so izraelski letalski izstrelki zadeli najmanj tri območja, pri čemer so bili ubiti štirje ljudje, med drugim 14-mesečna deklica in njena 37-letna mama. BBC poroča, da Izrael za ti smrti krivi drugo stran, češ da ju je ubila palestinska raketa, ki je imela prekratek doseg.

Izraelska vojska je sporočila, da so bili tarča letalskih napadov položaji dveh raketometov na območju Gaze in da so tanki ter letala obstreljevali okoli 200 ciljev. Po poročanju BBC-ja so zadeli tudi prostore turške tiskovne agencije Anadolu v Gazi, kar sta že obsodila turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in zunanji minister Mevlüt Cavusoglu.

Izraelska vojska trdi, da so iz Gaze na ozemlje Izraela izstrelili več kot 400 raket. Foto: Reuters

Zaprtje mejnih prehodov

Zaradi razmer se je izraelski premier Benjamin Netanjahu sešel s poveljniki varnostnih sil. Popoldne je izraelsko obrambno ministrstvo sporočilo, da do preklica zapirajo mejne prehode z območjem Gaze, pa tudi morsko območje ob Gazi, kjer je Palestincem dovoljeno ribariti.