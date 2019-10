Turčija je v začetku oktobra vdrla na ozemlje sosednje države. Foto: EPA

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da potekajo srditi spopadi južno od obmejnega mesta Ras al Ajn in da je bilo ubitih šest sirskih vojakov.

Turška vojska s topništvom obstreljuje enote sirske vlade, na obrobju vasi Al Asadija pa poteka obstreljevanje s strojnicami, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz observatorija, ki podatke pridobiva s terena.

Enote vojske sirskega predsednika Bašarja Al Asada so se na območje vrnile po nekaj letih, potem ko so se kurdske sile po umiku ameriških sil zaradi turške ofenzive umaknile z območja. Od takrat so poročali o občasnih spopadih med sirsko vojsko in sirskimi uporniškimi silami, ki podpirajo Ankaro, ne pa tudi s turško vojsko.

Ankara je sicer ofenzivo po dogovoru z Rusijo, ki podpira Asada, prekinila pred tednom dni, vendar z območja poročajo o občasnih spopadih, predvsem okoli sirskega obmejnega mesta Ras al Ajn, južno od katerega leži omenjena vas.

Kurdske milice naj bi se do danes do 18. ure po lokalnem času umaknile z območja, kjer želi Ankara na 120 kilometrih ob meji vzpostaviti 30 kilometrov globoko območje nadzora in preseliti sirske begunce, ki so nastanjeni v Turčiji. Območje naj bi skupaj nadzirali z rusko vojsko.

Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je v ponedeljek zagrozil z nadaljevanjem ofenzive, če se kurdska milica do postavljenega roka ne bo umaknila.