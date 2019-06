ZDA so zahtevale zasedanje za zaprtimi vrati. Foto: EPA

Po oceni Varnostnega sveta napadi na tankerje predstavljajo resno grožnjo plovbi in oskrbi z energijo ter mednarodnemu miru in varnosti.

Čeprav gre za najmilejši ukrep, ki ga ima ta organ na voljo, je takšna izjava pomembna, saj mora biti sprejeta soglasno.

Medtem ko ZDA trdijo, da je tankerje napadel Iran, ta to odločno zanika.

Vršilec dolžnosti veleposlanika ZDA pri ZN-u Jonathan Cohen je sklical zasedanje za zaprtimi vrati, da dobi mednarodno obsodbo napadov na tankerje in iranske sestrelitve ameriškega brezpilotnega letala prejšnji teden. Iran trdi, da so letalo sestrelili v svojem zračnem prostoru, ZDA pa, da v mednarodnem.

Washington je zahteval zasedanje za zaprtimi vrati, ker je bil s tem onemogočen dostop predstavniku Irana. Iranski veleposlanik Madžid Ravanči novinarjem dejal, da so ZDA ustvarile zelo nevaren položaj in morajo prenehati s svojimi vojaškimi pustolovščinami v regiji, umakniti mornarico in prenehati z ekonomsko vojno proti Iranu.

Iranski veleposlanik pri ZN-u Madžid Ravanči je ZDA pozval k prenehanju z vojaškimi pustolovščinami. Foto: EPA

Nove sankcije, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump uvedel v ponedeljek, je označil za izraz sovražnosti do Irancev in njihovih voditeljev. Povedal je tudi, da pogovori med Iranom in ZDA v tem trenutku niso možni, ker se ni mogoče pogovarjati z nekom, ki ti grozi in te ustrahuje. "ZDA nimajo nobenega spoštovanja do mednarodnega prava in do mnenja velike večine mednarodne skupnosti," je dejal veleposlanik Irana pri ZN-u.

Pariz, London, Berlin sporazum podpirajo

Veleposlaniki Francije, Nemčije in Velike Britanije so po zasedanju Varnostnega sveta podali svojo posebno skupno izjavo, v kateri so izrazili podporo mednarodnemu jedrskemu sporazumu velikih sil z Iranom iz leta 2015.

ZDA pod Trumpom so sporazum z enostranskim odstopom in uvedbo sankcij prekršile leta 2018. Francija, Nemčija in Velika Britanija medtem sporazum še naprej podpirajo in menijo, da prispeva k zmanjšanju napetosti v celotni regiji Bližnjega vzhoda in zmanjšuje nevarnost širjenja jedrskega orožja.

Omenjene države, ki so poleg Rusije, Kitajske in Irana tudi podpisnice jedrskega sporazuma, so posvarile pred povečevanjem napetosti v regiji in pozvale k dialogu. V njihovi izjavi zelo odmeva pomanjkanje neposredne podpore stališčem zavezniških ZDA.