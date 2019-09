Vodja Hezbolaha Nasrala napoveduje povračilne ukrepe proti Izraelu. Foto: Reuters

"Odločitev, da obstaja potreba po odzivu, je sprejeta," je v soboto dejal Nasrala v televizijskem nagovoru podpornikov. Izrael "mora plačati," je dejal. Po Nasralovih besedah so Hezbolahovi poveljniki na terenu pripravljeni.

Prejšnjo nedeljo je Hezbolah, regionalni zaveznik Irana, Izrael obtožil, da je poslal brezpilotnika z eksplozivom nad območje libanonskega glavnega mesta Beirut, kjer ima šiitsko gibanje močno prisotnost, poroča Al Džazira.

En brezpilotnik je eksplodiral v zraku, drugi pa je padel na streho stavbe, v kateri ima Hezbolah svoj medijski center.

Izraelski mediji so po incidentu poročali, da je bila tarča brezpilotnikov oprema za mešanje pogonskega goriva za natančno vodene rakete.

Na ta poročila se ne Libanon ne Hezbolah nista odzvala. Izrael prav tako ni prevzel odgovornosti za incident.

V četrtek je izraelska vojska Iran obtožila, da s Hezbolahom sestavlja vodene rakete, ki bi lahko povzročile "množične" človeške žrtve.

Nasrala pa je v soboto dejal, da so trditve, da Hezbolah z Iranom gradi program za proizvodnjo raket, "laž" z namenom upravičiti izraelsko agresijo na Libanon. "V Libanonu nimamo tovarn za proizvodnjo natančno vodenih raket," je dejal.

Po Nasralovih besedah ima Hezbolah že zdaj dovolj vodenih raket za vsakršen spopad, "velik ali majhen", tako da nima potrebe po proizvodnji dodatnih.

Izrael pošilja dodatne enote proti Libanonu

Medtem je izraelska vojska, ki je Libanon večkrat napadla, nazadnje leta 2006, sporočila, da je na mejo z Libanonom napotila dodatne sile.

Izrael pravi, da ima Hezbolah okoli 130.000 raket, pri čemer naj bi bila večina preprostih nevodenih izstrelkov. Hezbolahova pridobitev natančno vodenih raket bi pomenila veliko spremembo v konfliktu, meni Izrael.

Prejšnji teden so potekali številni napadi na milice in gibanja v Siriji, Iraku in Libanonu, ki uživajo podporo Irana. Milice so za napade okrivile Izrael, ki je priznal le napade v Siriji, na odgovornost za tistega v Iraku pa je izraelski premier Benjamin Netanjahu le namignil.

V sredo je libanonska vojska sporočila, da je streljala na izraelska brezpilotna letala, ki so kršila libanonski zračni prostor, zaradi česar so se letala vrnila nazaj čez mejo.