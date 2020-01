Ameriški mediji poročajo, da so ZDA zavrnile izdajo vizuma za iranskega zunanjega ministra Džavada Zarifa, ki bi se moral ta teden udeležiti zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Iranska misija pri ZN-u je sporočila, da odgovor o prošnji za izdajo vizuma, ki so ga vložili že pred nekaj tedni, še čakajo. Četrtkovo zasedanje Varnostnega sveta bi bilo prva priložnost, da bi Zarif lahko mednarodno javnost nagovoril glede umora Solejmanija.



Zavrnitev vizuma bi pomenila kršitev dogovora iz leta 1947, s katerim so se ZDA obvezale, da bodo tujim uradnikom zagotovile dostop do sedeža Združenih narodov v New Yorku.