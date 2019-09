ZDA bodo napotile dodatne vojaške enote v Savdsko Arabijo

Napotitev naj bi bila zmerna

Washington, Riad - MMC RTV SLO

Ameriški obrambni minister Esper je dejal, da bodo dodatne ameriške enote pomagale pri obrambi pred napadi iz zraka. Foto: Reuters

Po napadih na savdsko naftno infrastrukturo so ZDA oznanile načrt za napotitev dodatnih enot v Savdsko Arabijo in Združene arabske emirate. Ni še odločeno, koliko vojakov bo šlo, namen pa naj bi bil okrepiti protiletalsko in protiraketno obrambo.