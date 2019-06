Eksploziji na dveh tankerjih sta odjeknili v razmiku 48 minut. Foto: Reuters

Vojska ZDA je medtem objavila video, ki naj bi prikazoval pripadnike iranske revolucionarne garde, kako odstranjujejo neeksplodirano mino z boka japonskega naftnega tankerja, poškodovanega v četrtkovem napadu. Eksplozija je odjeknila tudi na norveškem tankerju, žrtev ni bilo.

ZDA so za napada nemudoma obtožile Iran, kar pa iranske oblasti ostro zavračajo. Kot je v izjavi za javnost sporočila iranska misija v Združenih narodih, napad "najstrožje obsoja". Le nekaj ur pozneje je Osrednje poveljstvo ZDA objavilo domnevni dokazni posnetek.

Napetosti med državama se stopnjujejo mesec dni po tem, ko so bili v Združenih arabskih emiratih v napadih poškodovani štirje tankerji. Odgovornosti za napad ni prevzel nihče, ZDA pa so prst usmerile v Iran, kar je ta zavrnil.

Po četrtkovem incidentu so cene nafte poskočile za 4 odstotke.

ZDA so objavile "dokazne" posnetke, na katerih naj bi iranska revolucionarna garda z boka tankerja odstranjevala neeksplodirano mino. Foto: Reuters

Mike Pompeo pohitel z obtožbo Irana

Medtem ko nekateri viri poročajo, da si ameriški predsednik Donald Trump kljub novim in novim sankcijam proti Iranu v resnici vojne z njim ne želi, so očitno mnogi v njegovi administraciji bolj zagreti. V prvi vrsti ameriški državni sekretar Mike Pompeo.

"ZDA ocenjujemo, da je za napada odgovorna islamska republika Iran," je dejal Pompeo na tiskovni konferenci. "Ta ocena temelji na podlagi obveščevalnih podatkov, vrste eksploziva, sofisticirane priprave napada, nedavnih podobnih iranskih napadov na ladje in dejstva, da na območju ne deluje nobena skupina, ki bi imela sredstva in znanje za napad take ravni."

"To je zgolj zadnji v vrsti napadov, s katerimi Iran podpihujejo Američane in njihove zavezniške interese. Vzeto kot celota, ti neizzvani napadi predstavljajo jasno grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, grob napad na svobodo plovbe in nesprejemljivo kampanjo stopnjevanja napetosti s strani Irana," je še dodal.

Eksploziji v razmiku 48 minut sta prizadeli krova tankerjev, ki sta bila na poti iz Perzijskega zaliva in Hormuške ožine proti Indijskemu oceanu. Posadki sta goreči ladji zapustili, vseh 44 mornarjev pa so pobrale ladje v bližini.

Iranski predsednik Hassan Rohani je na srečanju z novinarji v Teheranu dogajanje komentiral, da si Iran vojne ne želi, da pa je njegova država pripravljena "ostro" odgovoriti, če bo izzvana.