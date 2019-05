Med delavce in sindikate so se v Franciji pomešali tudi rumeni jopiči. Foto: Reuters

Več tisoč Francozov – sindikatom so se pridružili tudi rumeni jopiči – je na praznik dela izrazilo tudi nasprotovanje s politiko predsednika Emmanuela Macrona. Protestniki s kapucami in z zakritimi obrazi so se spopadli s policijo, ki je odgovorila s solzivcem in aretirala 88 ljudi.

V številnih mestih po Nemčiji se je zbralo več deset tisoč ljudi, v prestolnici Berlin okoli 8000, kjer je ob napovedanih protestih levice tudi 5500 policistov. Konfederacija nemških sindikatov (DGB) je pozvala k demonstracijam po vsej Nemčiji v podporo minimalni plači na ravni celotne Evrope.

Glavni shod so pripravili v Leipzigu, kamor je prišlo okoli 1500 ljudi. "Ne more se nadaljevati, da v nekaterih podjetjih na vzhodu ljudje delajo tri ali štiri ure več kot na zahodu," je dejal vodja DGB-ja Reiner Hoffman.

Južni Korejci želijo proste nedelje in pogodbe za delo

V Južni Koreji je na tisoče ljudi zahtevalo dela proste nedelje in dodatno plačilo za delo med prazniki. V Seulu se je zbralo 27.000 ljudi, po drugih mestih pa še 57.000 ljudi, so za Al Džaziro sporočili organizatorji.

"Želim zgraditi državo, v kateri lahko ljudje skozi delo uresničijo svoje sanje," je ob izvolitvi leta 2017 napovedal predsednik Mun Dže In in spodbudil reforme za več pravic delavcev, zmanjšanje dolgih delovnikov in reševanje neenakosti s povišanjem minimalnih plač.

Vendar združenje sindikatov opozarja na veliko število delavcev brez pogodbe in zahteva minimalno urno postavko 10.000 vonov (7,6 evra), spremembe lastništva družinskih konglomeratov ter socialno varnost.

"Že pet let delam kot čistilec na postaji podzemne železnice. Predsednik Mun je obljubil, da bomo vsi delavci brez pogodbe postali redno zaposleni. Tukaj sem, da ga spomnim na obljubo," je za Al Džaziro povedal 55-letni Jun Sang Mun.

V Carigradu znova prepoved shoda na trgu Taksim

V Turčiji so aretirali 20 ljudi, ki so želeli protestirati na trgu Taksim. Foto: Reuters

Protestniki so preplavili tudi ulice Carigrada v Turčiji, kjer so oblasti znova prepovedale shod na trgu Taksim in ga že pred dnevi ogradile, poroča Daily Hurriyet.

Prvomajski shod na trgu Taksim je odtlej z izjemo leta 2012 vseskozi prepovedan, organizatorji dogodka pa prav zaradi simboličnega pomena pozivajo k odprtju trga za delavska zborovanja. Policija je letos aretirala 20 ljudi, ki so želeli kljub prepovedi protestirati na Taksimu.

V Grčiji poleg shodov potekajo tudi stavke. Zaradi varčevanja države pri plačah in pokojninah so v Atenah obstali trajekti in javni prevoz.

Kar sto tisoč ljudi se je zbralo v središču Moskve. Shodu v Sankt Peterburgu se je pridružilo tudi okoli 2.000 nasprotnikov predsednika Vladimirja Putina, policija je aretirala okoli 30 ljudi, poroča France 24.

V Nigeriji so po poročanju portala Legit.ng letos prvi maj razglasili za državni praznik, javni delavci v državi bodo lahko prost dan prvič uživali prihodnje leto.

Indonezijski delavci v Džakarti zahtevajo več pravic. Foto: Reuters

Spomin na zatrtje protestov v Chicagu

Na mednarodni praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih šest protestnikov.

Kongres ameriške zveze dela je leta 1888 sklenil, da razglasi 1. maj za delavski spominski dan v spomin na padle žrtve demonstracij dve leti prej. Za mednarodni praznik ga je razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije.