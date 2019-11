Foto: AP

Truplo male Claudie so leta 1996 našli 70 kilometrov južno od mesta. Bila je tudi spolno zlorabljena, morilca pa niso nikdar našli.

Policija je zdaj poslala vabila najmanj 900 moškim, ki so bili za časa zločina starejši od 14 let, v upanju, da bi se DNK katerega izmed nih ujemal z vzorci, ki so jih našli na kraju najdbe trupla.

Prvi krog testiranj se je začel že danes dopodne, tistim, ki so na odvzem vzorcev sline pristali, pa so jim te odvzeli na lokalni osnovni šoli, poroča BBC.

Claudia Ruf je bila ugrabljena maja 1996, medtem ko je sprehajala sosedovega psa v Grevenbroichu, ki leži okoli 40 kilometrov severozahodno od Kölna. Njeno truplo so našli dva dni kasneje, morilec jo je zadavil, jo polil z bencinom in zažgal.

"Po več kot 23 letih obstaja velika verjetnost, da bi razrešili žalostno usodo moje hčerke," je prejšnji teden prek čustvenega videasporočila javnost nagovoril Claudiin oče Friedhelm Ruf. "Storilcu se je uspelo predolgo skrivati med nami."

Bodo tokrat uspešnejši?

Policijski predstavnik je za časnik Bild povedal, da je veliko zanimanja za njihov na novo odprti primer, dobili pa so tudi že več deset namigov.

Eden od prostovoljcev, ki se je zglasil na prvem krogu testiranj, 46-letni Stefan Oberlies, je dejal, da je takoj vedel, da se bo na vabilo na odvzem vzorca DNK-ja odzval. "Upajmo, da bodo storilca našli. Seveda sem bral veliko o temu groznemu primeru," je dejal.

Reinhold Jordan, glavni preiskovalec, je za nemške medije povedal, da bo analiza odvzetih vzorcev trajal amed štiri in osem tednov. Policija je sicer že leta 2010 testirala 350 lokalnih vzorcev DNK-ja, a brez uspeha.

Preiskovalci upajo, da jim bo šla na roko nedavna sprememba, ki omogoča, da v rezultate zajamejo tudi vzorce, ki so tesno povezani, saj prihajajo od sorodnikov.