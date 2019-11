34 delavcev, ujetih v starem rudniku, že rešili

Gasilci so že začeli reševati

Berlin - MMC RTV SLO

Nekdanji rudnik Teutschenthal leži okoli 160 jugozahodno od Berlina. Foto: Reuters

Na vzhodu Nemčije je prišlo do eksplozije v nekdanjem rudniku, zaradi katere je bilo 34 delavcev ujetih pod zemljo, a so jih že rešili. Delavci so zasuvali leta 1982 zaprt rudnik kalijeve soli.