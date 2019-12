70 let zveze Nato

Nato je imel ob ustanovitvi leta 1949 12 članic, zdaj jih ima 29. Med njimi je tudi Slovenija. Foto: Reuters

"Ob slovesnostih ob tem dogodku je glavno vprašanje - ali je res čas za praznovanje ali ljudje mislijo, da se utapljamo," se je vprašal neimenovani evropski diplomat. A generalni sekretar severnoatlantskega zavezništva Jens Stoltenberg vztraja, da je zavezništvo v dobrem zdravju in da se je še okrepilo pri svoji glavni nalogi – obrambi Evrope. "Srečujemo se s protislovjem – seveda so med nami razhajanja, a v resnici smo bolj povezani in složni, kot smo bili številna leta prej," je dejal.

Voditelji 29 članic zveze Nato, med njimi slovenski premier Marjan Šarec, bodo s slovesnim sprejemom pri britanski kraljici Elizabeti II. v Buckinghamski palači počastili 70. obletnico vzpostavitve severnoatlantskega zavezništva, bolj vsebinski del vrha pa jih čaka v sredo.

Po kar nekaj javnih razprtijah med največjimi članicami je v Londonu pričakovati predvsem iskanje in potrjevanje enotnosti Nata, ki je bil ustanovljen 4. aprila 1949 v Washingtonu, v Londonu pa so na današnji dan pred 70 leti vzpostavili prvi sedež te tedaj 12-članske organizacije kolektivne obrambe.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je razburkal z izjavo, da je zveza Nato "možgansko mrtva". Foto: Reuters

ZDA bodo prispevale manj, Nemčija in Kanada več

V ospredju londonskega vrha naj bi bile znova razprave o pravičnejši delitvi bremen, torej o izdatkih držav za obrambo. Pri tem je glasen predvsem ameriški predsednik Donald Trump, ki javno kritizira evropske zaveznice, ki po njegovem prepričanju za skupno obrambo ne prispevajo dovolj. Tu bi se lahko na tnalu znašla tudi Slovenija, ki je z 1,04 odstotka BDP-ja za leto 2019 na dnu lestvice držav po tem merilu. Slabši so le še Španija, Belgija in Luksemburg.

Voditelji so se že dogovorili o proračunu Nata za obdobje 2021–2024, pri katerem bo nekaj sprememb. Nemčija bo tako z letom 2021 svoj prispevek v proračun za delovanje zavezništva povečala s 14,8 odstotka na 16,35 odstotka, prispevek ZDA pa se bo z 22,1 odstotka znižal na 16,35 odstotka.

Stoltenberg je prejšnji teden ob predstavitvi podatkov izrazil optimizem, ker se izdatki povečujejo že peto leto zapored in ker cilj, da bi do leta 2024 za obrambo namenjali dva odstotka BDP-ja, dosega že devet članic.

Johnson: Najuspešnejše zavezništvo v vojaški zgodovini

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je pred slovesnostjo v Londonu izjavil, da je nujno, da se Nato prenovi, in poudaril, da Turčija pričakuje podporo zavezništva v boju proti terorizmu. Britanski premier Boris Johnson, gostitelj dvodnevnega vrha, pa bo po napovedih v svojem govoru pozval k enotnosti zavezništva. Kot poroča BBC, je Johnson prepričan, da je Nato "najvzdržljivejše in najuspešnejše zavezništvo v vojaški zgodovini ter da se uspešno prilagaja spreminjajočim se nevarnostim. Nato je temelj evroatlantskega zavezništva, ki varuje milijardo ljudi," je dejal njegov predstavnik.

Manj razhajanj je pričakovati v razpravi o drugih temah, pomembnih za varnostni položaj v evroatlantskem prostoru. Med drugim naj bi se posvetili krepitvi boja proti terorizmu, katerega tarča je bil pred dnevi znova London. Pričakovati je tudi razprave o odnosih z Rusijo in krepitvi odvračalne drže Nata. Posvetili naj bi se tudi vse hitrejši vojaški krepitvi Kitajske.

Napetost med Erdoganom in Macronom

Voditelji Francije, Nemčije, Turčije in Velike Britanije se bodo danes sešli še na posebnem srečanju o položaju v Siriji in reševanju nesoglasij, ki so nastala zaradi turške ofenzive proti sirskim Kurdom. Ker se Ankara o tem niti ni posvetovala z drugimi zaveznicami Nata, je francoski predsednik Emmanuel Macron dejal, da je Nato "možgansko mrtev", Erdogan pa mu je užaljeno odvrnil, da je on tisti, ki je "možgansko mrtev", in ga obtožil, da je njegovo razumevanje terorizma "bolno in plitko".