Posnetek prikazuje Stracheja, kako domnevno ruski vlagateljici obljublja pogodbe z državo v zameno za podporo njegovi skrajno desni stranki. Foto: Reuters

Posnetek je sprožil korupcijsko afero Ibiza, zaradi katere je Strache, ki je vodil skrajno desno koalicijsko stranko FPÖ, odstopil.

Mirfakhrai je v izjavi, ki jo je prek svojega odvetnika poslal medijem, zapisal, da je bil video "civilnodružbeno motiviran projekt", pri katerem je bil uporabljen pristop "raziskovalnega novinarstva", na spletni strani poroča nemški časopis Bild.

S tem je odvetnik, ki je po besedah nekdanjega vodje poslanske skupine avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Johanna Gudenusa veljal za enega od osumljenih za nastali videoposnetek, potrdil svojo vpletenost.

Pri objavi videa je bil bistven "demokratično-politični in pravni razmislek", je dejal Mirfakhrai, ki je še pojasnil, so na podlagi odzivov vpletenih politikov dogodki nato dobili svojo dinamiko. Pri tem sicer ni razkril, kdo dejansko stoji za posnetkom oziroma kdo je zanj plačal.

Obremenjujoči posnetek se je v javnosti pojavil prejšnji teden. V njem je bil Strache, donedavni vodja FPÖ-ja, stranke, ki so jo ustanovili nekdanji nacisti, v zameno za pomoč pri povečanju volilne podpore svoji stranki pred volitvami leta 2017 pripravljen ponuditi poslovne pogodbe z vlado domnevni ruski vlagateljici.

V posameznih odlomkih sedem ur dolgega videa, ki je bil posnet v vili na španskem otoku Ibiza, po katerem je afera tudi dobila ime, je poleg Stracheja videti še njegovo ženo in Gudenusa.

Strache odstopil in vložil ovadbo

Strache je v petek napovedal ovadbo treh ljudi, ki naj bi sodelovali pri incidentu. Državno tožilstvo na Dunaju je medtem za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdilo, da je Strache ovadbo vložil in da jo zdaj preučujejo. Tožilstvo preverja tudi, ali so bili z nastankom in objavo videoposnetka kršeni avstrijski zakoni.

Afera Ibiza je v Avstriji povzročila hudo politično krizo. Svobodnjaki so zapustili vlado, avstrijski kancler in predsednik Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz je po njihovem odhodu na njihove ministrske položaje imenoval strokovnjake in Avstrija je dobila prehodno vlado.