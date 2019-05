V preteklih letih je bilo letalo v več avstrijskih muzejih, nazadnje v vojaškem letalskem muzeju v Zeltwegu. Foto: EPA

Letalo, ki je eden simbolov hrvaške zmage v zadnji vojni, so danes pripeljali v Zagreb. Od nedelje do konca maja bo razstavljeno pred hrvaškim ministrstvom za obrambo.

Perišin je 25. oktobra 1991 z letalom odletel z vojaškega letališča nekdanje JLA v Bihaću ob meji s Hrvaško in pristal v Celovcu, saj so bila vsa takratna letališča na Hrvaškem v rokah jugoslovanske vojske. V Celovcu je po pristanku izjavil, da je Hrvat ter da ne more streljati na Hrvate, kar so zabeležili številni svetovni mediji.



Perišin velja za enega od hrvaških junakov domovinske vojne. Umrl je kot pilot vojaškega letala med hrvaško operacijo Blisk v Zahodni Slavoniji 2. maja 1995.



Namestnik načelnika glavnega štaba hrvaških oboroženih sil, generalpolkovnik Drago Matanović je pozval državljane, naj v nedeljo pridejo pred poslopje ministrstva za obrambo, kjer bodo tudi uradno in slovesno obeležili vrnitev letala.



Matanović je še ocenil, da je vrnitev letala po 28 letih rezultat izvrstnih odnosov med Hrvaško in Avstrijo. Napovedal je, da bo letalo v vojašnici na zagrebškem letališču Pleso, dokler ne bo razstavljeno v bodočem hrvaškem vojaškem muzeju.



Letalo krožilo po muzejih



V preteklih letih je bilo letalo v več avstrijskih muzejih, nazadnje v vojaškem letalskem muzeju v Zeltwegu.

Hrvaški mediji so poročali, da je vrnitev letala zahteval tudi uradni Beograd, a so na Dunaju vrnitev letala Zagrebu utemeljevali z dokazom, da je Hrvaška tudi resnično lastnica letala kot tudi s soglasji ostalih držav naslednic nekdanje SFRJ.

Po navedbah hrvaškega portala za obrambo in varnost obris.org je Perišinovo letalo eno od dveh konkretnih predmetov, za katera je Hrvaška med nasledstvenimi pogajanji o premoženju nekdanje JLA zahtevala vrnitev v naravi. Zagreb si prizadeva tudi, da bi Črna gora vrnila vojaško šolsko ladjo Jadran.