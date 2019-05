V BiH-u upajo, da se ne bodo ponovile katastrofalne poplave iz leta 2014. Foto: EPA

Stanje se je dramatično poslabšalo v Banjaluki in Doboju na severu BiH-a, kjer reki Vrbanja in Vrbas ogrožata prebivalce. V nekaterih mestnih občinah v Banjaluki so razglasili izredno stanje, medtem ko so prebivalcem v predmestjih Doboja ukazali evakuacijo.

Reka Bosna je poplavila več objektov na območju Maglaja, za Teslić so razglasili naravno nesrečo. Nevarno je tudi pri Sanskem Mostu in Bihaću, kjer sta narasli reki Sana in Una, ki sta že poplavili nekaj objektov v Novem Gradu. Zaradi poplav je prekinjen cestni promet med Banjaluko in Prijedorom ter oviran promet pri Doboju in Žepčah ter na zahodu države.

Na Hrvaškem za zdaj največjo nevarnost predstavlja reka Una pri Hrvaški Kostajnici, kjer so razglasili izredne protipoplavne ukrepe. Prebivalcem so svetovali uporabo pitne vode iz cistern, deli mesta pa bodo zaradi visoke gladine Une brez električne energije.

Narašča tudi Kolpa

Naraščata tudi gladina Korane in Kolpe pri Karlovcu. V Karlovcu najvišjo vodno gladino pričakujejo danes okrog poldneva.

V javnem podjetju Hrvatske vode predvidevajo, da Korana ne bo narasla do kritične višine in da bodo zadostovali pripravljalni protipoplavni ukrepi. Razlitje Kolpe na eno od državnih cest pri Karlovcu pa bodo skušali preprečiti s postavitvijo mobilnih protipoplavnih ovir.

Hrvaški avtoklub (Hak) je sporočil, da je zaradi poplavljenih cestišč že zaprtih več lokalnih cest na območju Hrvaške Kostajnice in Karlovca.

Zaradi vetra je za ves promet zaprt odcep avtoceste Zagreb‒Split med odcepoma Sveti Rok‒Posedarje, prav tako tudi odcep Kikovica‒Delnice na avtocesti med Reko in Zagrebom. Podobna prepoved velja tudi za dele jadranske magistrale v hrvaškem primorju in v zaledju Zadra.

Močno dežuje tudi v nekaterih delih Srbije, v naslednjem tednu pa pričakujejo, da bo naraščala Sava, posebej pri Šabcu. V srbskem hidrometeorološkem zavodu opozarjajo tudi na naraščanje drugih rek. Upajo pa, da se ne bo ponovilo leto 2014, ko so Srbijo, BiH in Hrvaško prizadele uničujoče poplave.