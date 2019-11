Liga si obeta dober rezultat tudi v Emilii-Romagni. Foto: EPA

Dobra dva meseca pred volitvami namreč kaže, da kljub uspehom dozdajšnje levosredinske deželne uprave podpora desnim strankam raste.

Vodja Lige Matteo Salvini je s četrtkovo konvencijo v Bologni uradno začel tekmo za deželno palačo, mesto pa so vzporedno preplavili tudi protestniki.

Kot je za Radio Slovenija poročal Janko Petrovec, se je na pohodu levičarskih socialnih centrov zbralo dva tisoč ljudi, ki so hoteli prodreti do športne dvorane, kjer se je zbralo okoli 5.000 privržencev Salvinija in njegove kandidatke za predsednico Emilie-Romagne Lucie Borgonzoni. Med protestom so vzklikali gesla, kot sta "V Bologni smo sami antifašisti" in "Sovražimo Ligo".

Policija je z vodnim topom pregnjal protestnike proti Ligi. Foto: EPA

Policija jih je ustavila z vodnimi topovi.

Salvini je prepričan, da bo Liga zavladala tako v Emilii kot pozneje v državi. Aktualno vlado, ki jo predstavlja kot sovražnico Italijanov, pa je obtožil, da temelji na davkih, prihodih migrantov, zapiranju ljudi in revščini.

Po zadnjih raziskavah javnega mnenja naj bi bil izid deželnih volitev 26. januarja tesen. Glavna kandidata sta Lucia Borgonzoni, ki jo podpirajo vse stranke desnice, in dozdajšnji predsednik Emilie-Romagne Stefano Bonaccini, za katerim stoji leva sredina.

Bonacciniju prednost popušča tudi zaradi politike njegove Demokratske stranke na državni ravni. Stranka namreč med drugim uvaja nov davek na plastično embalažo, ki jo proizvajajo predvsem v Emilii.

Salvinijeva Liga je na ravni države že nadoknadila padec podpore, ko je po avgustovskem zrušenju vlade pristala v opoziciji. Vrti se pri okoli 34 odstotkov, celotno desno koalicijo pa podpira več kot polovica volivk in volivcev. Demokratska stranka se po odhodu struje Mattea Renzija, ki ji pripisujejo okoli pet odstotkov, giblje pri 19 odstotkih. Medtem je podpora Gibanju petih zvezd padla pod 16 odstotkov.