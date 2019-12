V Združenem kraljestvu bodo imeli tretje parlamentarne volitve v manj kot petih letih. Foto: EPA

V primeru zadostne večine v parlamentu obljubljajo konservativci premierja Borisa Johnsona, da bodo državo popeljali iz EU-ja do konca januarja. Brexit naj bi izpeljali že 29. marca, a so ga trikrat preložili.

Nazadnje je bil v to prisiljen tudi Johnson, čeprav je pred tem obljubljal izstop iz Unije konec oktobra. Parlament namreč ni potrdil niti njegovega izstopnega dogovora z EU-jem niti možnosti neurejenega izstopa. Pred tem je parlament vključno s številnimi konservativnimi poslanci in poslankami večkrat odločno zavrnil tudi predlog dogovora Jonhsonove predhodnice Therese May.

Medtem ko Johnson v primeru absolutne večine napoveduje potrditev izstopnega dogovora do 25. decembra in izstop iz Unije konec januarja prihodnje leto, vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn v primeru zmage napoveduje sklenitev novega dogovora z EU-jem v treh mesecih, še tri mesece pozneje pa bi izvedli referendum, na katerem bi Britanci in Britanke izbirali med izstopom pod pogoji novega dogovora ali obstankom v Uniji.

Potem ko so ankete konservativcem dolgo napovedovale deset odstotnih točk prednosti pred laburisti in precejšnjo možnost osvojitve absolutne večine v 650-članskem parlamentu, je ob približevanju volitev izid postajal vse bolj negotov.

V torek objavljena anketa je pokazala zmanjševanje razlike med glavnima strankama, izključena ni niti možnost, da nobena ne bo mogla sama sestaviti vlade.

Konservativci so na oblasti od leta 2010, konservativni premier David Cameron je tudi leta 2016 sklical referendum o brexitu, na katerem so tesno zmagali zagovorniki izstopa iz Unije.

Nekaj manj kot 46 milijonov volilnih upravičencev bo lahko glasovalo med 8. in 23. uro po srednjeevropskem času. Britanski mediji bodo kmalu po zaprtju volišč objavili izide vzporednih volitev. Prvi neuradni izidi volitev pa bodo znani v petek v zgodnjih jutranjih urah.