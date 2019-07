Foto: EPA

Nedovoljen dostop do strežnika NAP je potrdil notranji minister Mladen Marinov. "Res se je zgodil nedovoljen dostop do enega od strežnikov NAP," je za televizijo bTV povedal Marinov. S tem je potrdil anonimno sporočilo hekerjev, ki so ga objavili predtem. To pomeni, da so hekerji pridobili osebne podatke ter informacije o davkih in socialnih prispevkih več kot pet milijonov Bolgarov, tujcev in podjetij. Bolgarija ima sicer sedem milijonov prebivalcev.

Elektronsko sporočilo hekerjev s povezavami na podatke so v ponedeljek posredovali bolgarskim medijem prek ruske domene. V njem so med drugim zahtevali izpustitev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea.

Premier sklical varnostni svet

Marinov je dodal, da bi lahko imel kibernetski napad politično ozadje, saj je vlada v ponedeljek potrdila nakup osmih ameriških vojaških letal za 1,25 milijarde dolarjev, kar je največji vojaški nakup Bolgarije od konca komunizma. Nova letala F-16s nadomeščajo stara sovjetska Mig-29. Finančni minister Vladislav Goranov je povezavo med nakupom in napadom zavrnil.

Zaradi vdora je premier Bojko Borisov sklical varnostni svet. Kot so napovedali, bodo preiskali vse državne institucije. Sofija hkrati načrtuje tudi, da bo poiskala pomoč pri agenciji EU-ja za varnost omrežij in informacij (Enisa), da v celoti pregleda najobčutljivejše sisteme.