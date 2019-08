Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je v petek odobril napotitev brazilskih oboroženih sil v boj proti požarom, ki divjajo v amazonskem pragozdu. Odločitev je sprejel po močnem pritisku in pozivih evropskih voditeljev k ukrepanju za zaščito "pljuč sveta". Foto: Reuters

"Najprej mora Macron svojo izjavo umakniti, šele potem se lahko začneva pogovarjati ... Označil me je za lažnivca," je dejal v torek novinarjem brazilski predsednik Jair Bolsonaro, ki sicer ne priznava podnebne krize.

Čeprav se brazilski predsednik ni konkretno izrekel, katere izjave je imel v mislih, so še pred vrhom G7 pretekli konec tedna v Biarritzu v Franciji iz urada francoskega predsednika podali izjavo dvoma o iskrenosti Bolsonarovih okoljevarstvenih zavez: "Glede na odnos Brazilije v preteklih dneh lahko predsednik sklepa le, da mu je predsednik Bolsonaro na junijskem vrhu G20 v Osaki lagal," so zapisali.

Sledil je še "en udarec", ko je francoski predsednik Emmanuel Macron voditelje G7 pozval k razpravi o požarih v amazonskem pragozdu, kar je posledica Bolsonarove progresivne politike spodbujanja kmetovanja in rudarstva, zaradi česar se izvajajo verižni požigi amazonskega pragozda, v katerem živijo staroselci, prav tako je dom ogroženim živalim in rastlinam, zanemarljivo pa ni dejstvo, da prispeva 20 odstotkov kisika na Zemlji.

Politični voditelji na vrhu G20 v Osaki. Foto: Reuters

Politična podtikanja

Bolsonaro se je na Macronov poziv odzval z besedami, da naj francoski predsednik raje poskrbi za "svoj dom in svoje kolonije". "Cenimo ponudbo, a morda bi bila ta sredstva pametneje porabljena za pogozdovanje Evrope," je dejal vodja Bolsonarovega kabineta Onyx Lorenzoni.

"Macron se ni znal izogniti niti predvidljivemu požaru v cerkvi, ki spada med svetovno kulturno dediščino. Kaj namerava zdaj naučiti našo državo?" je spomnil na aprilski požar v katedrali Notre-Dame.

Z nekoliko mirnejšim tonom se je na pomoč odzval brazilski minister za okolje Ricardo Salles, ki je dejal, da je "pomoč vedno dobrodošla", da pa bo Brazilija tista, ki bo odločala o tem, kako bodo sredstva porabljena.

'Ha ha' trenutek

Sledil je še nekoliko osebnejši obračun med svetovnima voditeljema, ko je v nedeljo očitno Bolsonarov podpornik na predsednikovem profilu na Facebooku objavil fotografijo francoske prve dame Brigitte Macron, ki je 25 let starejša od Macrona in 28 let od Bolsonarove soproge Michelle. Bolsonarov komentar na žaljivo objavo je bil: "Ne ponižujte možakarja, ha ha."

"Imel je izredno žaljive komentarje o moji ženi. Kaj naj rečem? To je žalostno. Žalostno, predvsem zanj in za Brazilce," je bil odziv Macrona. "Medtem ko čutim prijateljstvo in spoštovanje do brazilskega naroda, upam, da bodo kmalu dobili predsednika, ki se bo vedel primerno," je dodal francoski predsednik.

Podporo Bolsonaru je medtem izrazil ameriški predsednik Donald Trump, prav tako tudi Izrael, katerega pomoč je Brazilija že sprejela. "Predsednika Bolsonara sem lahko dobro spoznal. Zelo se trudi glede požarov v Amazoniji in s tem opravlja veliko delo za brazilski narod, kar ni enostavno. On in njegova država imata polno in celovito podporo ZDA," je zapisal na Twitterju.

Bolsonaro se je ameriškemu kolegu zahvalil: "Hvala, predsednik Trump. Z gozdnimi požari se bojujemo z velikim uspehom, Brazilija je in bo vedno mednarodno veljala za državo trajnostnega razvoja. Lažne novičarske kampanje proti naši suverenosti ne bodo učinkovale. ZDA se lahko vedno zanesejo na Brazilijo."