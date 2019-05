Dolgo se je ugibalo, ali in kdaj bo premierka odstopila. Foto: Reuters

Konservativna premierka je po poročanju Reutersa v izjavi sporočila, da si je sicer prizadevala spoštovati referendumski izid iz leta 2016, ki od Londona terja izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije, kar se do zdaj ob večkratnih preložitvah ni zgodilo.

Dejala je, da je prepričana, da so izid referenduma dolžni uveljaviti, in dodala, da je naredila največ, kar je lahko, da bi to dosegli. Da ji ni uspelo doseči brexita, močno obžaluje, je dejala.

Breaking: Theresa May has announced she is stepping down as Prime Minister on Friday 7th June 2019 pic.twitter.com/LuqiCuMRz7 — LADbible (@ladbible) 24 May 2019

Naredila je, kar je lahko, da bi poslance in poslanke prepričala, naj sprejmejo dogovor o brexitu, ki ga je dosegla z Brusljem, je pojasnjevala. Obenem je dejala, da je bilo prav vztrajati pri tem dogovoru, ki ga je britanski parlament večkrat odločno zavrnil.

"Zdaj mi je jasno, da je v najboljšem interesu države, da nov premier vodi ta prizadevanja. Danes tako oznanjam, da bom odstopila kot vodja konservativne stranke v petek, sedmega junija," je dejala.

Na čelu vlade do naslednika na čelu stranke

Naslednji teden naj bi začeli izbirati njenega naslednika na čelu stranke, je še dejala premierka, do takrat pa bo ostala na položaju premierke. Kdor jo bo nasledil, bo moral po njenih besedah doseči konsenz v parlamentu, to pa naj bi bilo mogoče le, če bodo vse strani pripravljene na kompromis.

Največje možnosti za prevzem vodstva konservativcev naj bi imel nekdanji zunanji minister Boris Johnson. Odhod Therese May bo še poglobil krizo glede brexita, saj bo njen naslednik verjetno hotel odločnejši razkol z Unijo, kar bi lahko pripeljalo do ostrejšega soočenja z EU-jem in predčasne parlamentarne volitve. EU medtem sporoča, da se ne bo še enkrat pogajal o sporazumu o brexitu, ki so ga potrdili novembra lani.