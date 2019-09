V britanskem parlamentu se v ponedeljek popoldne in zvečer obeta še ena žgoča razprava, nato pa bodo poslanci odšli na pettedenski dopust, ki si ga večina ne želi. Opozicija Johnsonu očita, da se sredi krize zaradi brexita, v katerega je zašla država, ne bi smel "igrati" s prekinitivjo dela parlamenta. Foto: EPA

Opozicijski poslanci, ki imajo skupaj z uporniškimi konservativci večino v spodnjem domu parlamenta, so že napovedali, da ne bodo podprli volitev 15. oktobra, dokler ne bo uveljavljen zakon, ki preprečuje brexit brez dogovora. Zakon, sprejet prejšnji teden, naj bi danes formalno potrdila kraljica, nato pa bo začel veljati.

Johnson je na prvem uradnem obisku na Irskem. Foto: Reuters

Zakon od Johnsona zahteva, da bo moral EU zaprositi za trimesečno preložitev izstopa, ki je predviden za 31. oktober, če poslanci do 19. oktobra ne bodo potrdili ločitvenega dogovora ali pa potrdili odhoda Združenega kraljestva iz povezave brez dogovora.

Vlada išče poti, kako obiti zakon

Finančni minister Sajid Javid je v nedeljo zatrdil, da vlada ne bo zaprosila za odložitev brexita niti ne bo prekršila zakona, ki prepoveduje brexit brez dogovora. Kako nameravajo to izpeljati, ni jasno, zunanji minister Dominic Raab pa je kot eno od možnosti omenil sodno pot. Če bi parlament zahteval preložitev brexita, bi vlada to lahko izpodbijala na sodišču, je dejal.

Opozicija kritična zaradi prekinitve dela parlamenta

Johnson je konec avgusta predlagal začasno prekinitev dela parlamenta, ki da je potrebna, da bi predstavil novo agendo notranje politike, a resnični namen je poskus preprečiti poslancem, da bi preprečil blokado njegove strategije brexita. Kraljica Elizabeta II. je prekinitev odobrila. Trajala naj bi do 14. oktobra, le dva tedna pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije. Čas prekinitve, kot tudi njegovo daljše trajanje od običajnega, je med poslanci vseh strank vzbudil nezadovoljstvo. Kritiki Johnsona obtožujejo kršitve ustave. Poslanci, ki nasprotujejo izstopu države iz EU brez dogovora, premierja obtožujejo, da je namen prekinitve dela parlamenta zajeziti njihove napore, da bi tak izstop preprečili. Nekaj poslancev se je tudi obrnilo na sodišče, a so bili doslej neuspešni.

Johnson ponedeljek začel na Irskem

Johnson je sicer ponedeljek začel na Irskem, kjer je med drugim dejal, da če ne bo dogovora o brexitu, bo to neuspeh, za katerega bosta odgovorni obe vladi, je ob začetku obiska na Irskem dejal britanski premier Boris Johnson. Irski premier Leo Varadkar vztraja: umik irskega varovala pomeni brexit brez dogovora.

Johnson se je na obisk k irskemu premierju Leu Varadkarju odpravil prvič, odkar je julija prevzel položaj britanskega premierja. Kot je dejal, je prepričan, da je mogoče doseči dogovor pred oktobrskim vrhom EU-ja, še vedno pa vztraja, da bo država izstopila do konca oktobra. Po njegovih besedah bi, če tega ne bodo storili, to predstavljalo trajno škodo demokraciji.

"Danes imam eno sporočilo, ki vam ga želim predati, Leo, in to je, da želim dogovor, želim ga doseči," je dejal Johnson. "Kot vsi sem podrobno preučil, kaj pomeni brexit brez dogovora, kakšne so njegove posledice tako za našo kot vašo državo." Ob tem je zatrdil, da "je seveda to mogoče, toda brez dvoma bi bil izid (op. brexita brez dogovora) neuspeh, za katerega bi bili odgovorni vsi". Zato je pozval k iskanju dogovora "za dobrobit gospodarstva, kmetov in milijonov običajnih ljudi, ki računajo na nas, da bomo uporabili domišljijo in ustvarjalnost, da to naredimo."

Irska vztraja pri varovalu ali njegovi nadomestitvi

Irski premier je dejal, da "čista ločitev" med Združenim kraljestvom in EU-jem ni mogoča, za razliko od Johnsona, ki vztraja pri odhodu države iz Unije do 31. oktobra, pa Varadkar podpira novo preložitev. Ob tem je znova ponovil, da bi umik irskega varovala brez primerne nadomestitve pomenil brexit brez dogovora. Na drugi strani Johnson vztraja, da ne bo podpisal dogovora, dokler ne bo iz njega umaknjeno varovalo, ki je po njegovem mnenju "protidemokratično."

Johnson je že v pismu za nedeljske izdaje britanskih medijev sporočil, da bo vlada "preprosto nadaljevala delo". "Premagali bomo vse ovire na naši poti (...) Kar koli se bo zgodilo, bomo pripravljeni na izstop 31. oktobra," je pribil.