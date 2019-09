Amber Rudd bo od zdaj samostojna poslanka. Foto: EPA

Gre za že drugi odstop člana britanske vlade v nekaj dneh – kot je znano, je premierja v četrtek zapustil njegov mlajši brat Jo Johnson, s pojasnilom, da je bil preveč razpet med "družinsko zvestobo in nacionalni interes".

Amber Rudd je v odstopni izjavi med drugim pojasnila, da je v vlado vstopila s prepričanjem, da je možnost izhoda države iz Evropske unije brez dogovora zgolj način, da bi London z Brusljem dosegel boljši sporazum. "Vendar zdaj ne verjamem več, da je cilj te vlade izstop z dogovorom," je poudarila in dodala, da vlada porablja veliko energije za pripravo na izstop brez dogovora, v pogovore z Evropsko unijo pa je ne vlaga niti približno toliko.

Johnson je v nekaj dneh ostal brez dveh članov vlade, eden od njiju je bil njegov brat. Foto: EPA

Sočasno se je Ruddova obregnila ob nedavno izključitev 21 poslancev iz konservativne stranke – med njimi tudi velika torijska imena –, kar je označila za "napad na spodobnost in demokracijo". Izključitev je po njenem mnenju torijce oropala "razgledanih in predanih konservativnih poslancev", zato tega "političnega vandalizma" ne more več podpirati, je še zapisala zdaj že nekdanja ministrica, ki je obenem izstopila tudi iz konservativne stranke.

Iz premierjeva urada so v odzivu zapisali, da obžalujejo odstop "nadarjene" ministrice, ob tem pa poudarili, da so "vsi ministri, ki so se odločili sodelovati v vladi, soglašali z izhodom iz Evropske unije 31. oktobra, ne glede na vse".

V laburistični stranki medtem odstop Ruddove vidijo kot znak, da vlada razpada. "Premier je v rekordno hitrem času izgubil vso avtoriteto in njegov načrt za brexit se je izkazal za prevaro. Borisu Johnsonu ne zaupa nihče. Ne njegov kabinet, ne njegovi poslanci, niti njegov brat," je ob tem dejal predstavnik laburistov Ian Lavery.

Boris Johnson je s svojimi potezami na ulice pognal na tisoče protestnikov. Foto: Reuters

Kot je znano, je bil prejšnji teden za premierja Johnsona izjemno naporen, saj se je del laburističnih in konseravtivnih poslancev združil in skozi parlamentarno sito spravil zakon za preprečitev brexita brez dogovora, ki ga je pozneje potrdila še lordska zbornica, veljati pa bo začel, ko ga podpiše še kraljica Elizabeta II. Zakon v osnovi predvideva, da bo moral Johnson Evropsko unijo zaprositi za trimesečno preložitev britanskega izstopa (ta je predviden za 31. oktober), če poslanci do 19. oktobra ne bodo potrdili ločitvenega dogovora ali pa potrdili odhoda Združenega kraljestva iz povezave brez dogovora.

V ponedeljek bodo sicer imeli poslanci na mizi tudi premierjev predlog za predčasne volitve, a mu je večina že vnaprej odrekla podporo.