Papež sporoča, da je čas, da se česa naučijo iz "grenkih lekcij iz preteklosti". Foto: Reuters

Pri tem so izjema zlorabe, za katere izvejo pri spovedi.

Vse škofije po svetu bodo po novih pravilih morale do junija 2020 vzpostaviti sistem za poročanje o zlorabah s strani klera, uporabi otroške pornografije in prikrivanju zlorab. Nova pravila veljajo le znotraj Cerkve.

Dokument vključuje ne le nadlegovanje in nasilje nad mladoletnimi in ranljivimi odraslimi, ampak zadeva tudi spolno nasilje in nadlegovanje, ki so posledica zlorabe oblasti, poroča Radio Vatikan.

Kot je papež zapisal v svojpapeški listini z naslovom "Vi ste luč sveta", ki je izšla danes, je čas, da se česa naučimo iz "grenkih lekcij iz preteklosti".

Pedofilski škandali katoliško cerkev pretresajo že več desetletij. Zanje se je doslej že večkrat opravičila, a žrtve so vedno znova zahtevale konkretne ukrepe.