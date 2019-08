Gibanje petih zvezd in PD sta v sredo dosegla dogovor o oblikovanju vlade pod vodstvom Giuseppeja Conteja. Foto: Reuters

Mandatarja zdaj čaka sestavljanje vlade, ki bi lahko trajalo nekaj dni. Vlado bosta morala potrditi tudi oba domova italijanskega parlamenta.

"Nadomestiti moramo izgubljen čas, da bo Italija lahko znova imela ključno vlogo (v Evropi), ki si jo ustanovna članica zasluži," je dejal Conte in dodal, da "država doživlja zelo občutljivo obdobje, zato moramo hitro končati politično negotovost, ki je sprožila vladno krizo". Napovedal je, da bo sprejetje proračuna za prihodnje leto prednostna naloga njegove vlade.

Nova vlada po besedah Conteja ne bo nadaljevanje dosedanje vlade Gibanja in skrajno desne Lige, ki je vladala zadnjih 14 mesecev. Zatrdil je, da želi iz Italije narediti pravičnejšo, konkurenčnejšo, bolj solidarno in vključujočo državo.

V Italiji se s tem končuje politična kriza, ki jo je na začetku meseca sprožil notranji minister in vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini z vložitvijo nezaupnice Conteju. Ta je pretekli teden po 14 mesecih na položaju odstopil, nato je Mattarella začel pogovore o rešitvi krize.

Politik iz sence postal ključna figura za rešitev krize

Za prvo Contejevo imenovanje na mesto premierja sta se lani dogovorila vodja Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio in vodja Lige Matteo Salvini. Sprva je bil premier v senci obeh, a letos poleti, ko se je razplamtela koalicijska kriza, je postajal vse glasnejši in tudi ob odstopu pretekli teden ni skoparil s kritikami na račun Salvinija, češ da je vladno krizo sprožil zaradi osebnih in strankarskih interesov.

Po odstopu je njegovo nadaljnje vodenje italijanske vlade postalo ena najspornejših točk koalicijskih pogajanj Gibanja in levosredinskega PD-ja. To, da ostane premier, je bil ključni pogoj Gibanja za sodelovanje v vladi s PD-jem.

Di Maio je Conteja označil za zelo pogumnega moža, ki dela izključno v interesu Italije. "Je zagotovilo za uresničitev našega programa," je povedal o 55-letnem odvetniku in profesorju prava.