Conte je v 90-minutnem nagovoru poslancem med prioritetami navedel socialno enakopravnost, krepitev gospodarske rasti in družinsko politiko. Conte je prepričan, da bi morala Italija svoje interese "zasledovati v okviru, in ne zunaj Evropske unije". Pri tem je napovedal boj za reformo proračunskih pravil EU-ja, ki dovoljen proračunski primanjkljaj posamezne države članice omejujejo na tri odstotke BDP-ja.

Italijanski premier Giuseppe Conte med predstavitvijo programa dela vlade v parlamentu. Desno vodja Gibanja petih zvezd Luigi Di Maio. Foto: EPA

Conte načrtuje nov sistem prerazporeditve prebežnikov

Glede migracij je obljubil strog in odgovoren pristop, vso sporno zakonodajo s tega področja pa bodo znova preučili, je dodal. Ob tem je evropske partnerje pozval k več solidarnosti in se zavzel za evropske humanitarne koridorje, čez katere bi evakuirali begunce z nevarnih območij. Conte načrtuje nov sistem prerazporeditve prebežnikov, še preden bodo ti prispeli v Italijo. Ladje nevladnih organizacij z rešenimi prebežniki bodo tako znova smele v italijanska pristanišča.

Conte je še napovedal, da bo jezik vlade blažji in zmernejši, s čimer je ošvrknil vodjo Lige Mattea Salvinija, še do pred kratkim notranjega ministra, ki je znan po "glasnih" nastopih.

Vodja Lige Matteo Salvini je pred parlamentom nagovoril svoje privržence. Foto: EPA

Salvini: Ne morejo večno bežati pred volitvami

Poslanci Lige so 90-minutni govor Conteja večkrat prekinili z vzkliki "volitve, volitve", pred parlamentom pa se je zbralo več sto privržencev Lige, ki so prav tako zahtevali volitve. "Volitvam lahko ubežijo za nekaj mesecev, ne morejo pa večno bežati. In ko bodo Italijani prišli na volitve, bomo zmagali," je po poročanju Reutersa dejal Salvini zbranim privržencem.

Zvečer potrditev v spodnjem domu parlamenta, v torek še v senatu

Prav Salvini je pretekli mesec z vložitvijo nezaupnice Conteju sprožil vladno krizo, saj je računal na predčasne volitve, na katerih bi njegova Liga glede na javnomnenjske raziskave zmagala. A račun se mu ni izšel, saj so populistično Gibanje pet zvezd, levosredinska Demokratska stranka (PD) in leva stranka Svobodni in enakopravni sestavili vlado. Predvidoma zvečer bo vlado potrdil spodnji dom parlamenta, v torek pa še senat.