Dogovor so sklenili v Vittorisi na Malti. Foto: EPA

Sklenitev dogovora je potrdil malteški notranji minister Michael Farugia. Kot je pojasnil, so na sestanku dosegli soglasje o dokumentu, ki ga bodo predstavili kot osnovo za širši dogovor na ravni EU-ja na naslednjem srečanju notranjih ministrov povezave, ki bo 8. oktobra. Podrobnosti dokumenta niso razkrili.

Avtomatski sistem porazdelitve prebežnikov naj bi določil, katere države bi sprejele ljudi, rešene v Sredozemskem morju. Notranja ministrica trenutno predsedujoče Svetu EU-ja, Finske, Maria Ohisalo je poudarila, da je to začasni dogovor, poroča DPA. Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopoulos je pred srečanjem notranjih ministrov na Malti države pozval, naj predlog podprejo in sodelujejo v solidarnostnih prizadevanjih.

"Kazni, blokad in zasegov ladij nevladnih organizacij mora biti konec"

Filippo Grandi je pozval EU k učinkovitemu sistemu reševanja na Sredozemskem morju. Foto: EPA

Visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi je pred srečanjem na Malti pozval k učinkovitemu sistemu reševanja prebežnikov v Sredozemskem morju. "Kazni, blokad in zasegov ladij nevladnih organizacij mora biti konec," je Grandi zapisal v prispevku za Financial Times. Dodal je: "Potrebujemo skladen evropski sistem izkrcavanja, podporo za države, ki sprejmejo rešene potnike – vključujoč preselitve v tretje države, hiter, pravičen in učinkovit azilni postopek ter hitrejše združevanje družin."

Grandi je poudaril, da je število prečkanj Sredozemskega morja od vrhunca v letu 2015 močno upadlo. Kljub temu države EU-ja tega niso izkoristile za uveljavitev sistema "varnih in zakonitih migracijskih kanalov", je bil kritičen. Po njegovih besedah vračanje prebežnikov ne more biti rešitev. "Obračanje hrbta tistim, ki potrebujejo pomoč, ne bo 'rešilo Evrope', temveč bi pomenilo opustitev temeljnih evropskih vrednot," je bil jasen.

Seehofer: Nemčija pripravljena sprejeti prebežnike, ki pridejo v Italijo

Italija je po navedbah človekoljubne organizacije SOS Mediterranee dovolila 182 rešenim prebežnikom, ki so bili na krovu ladje Ocean Viking, vstop v državo. Kot so dodali, so italijanske oblasti preživele z ladje napotile proti pristanišču Messina na Siciliji. "Odleglo nam je, da je Italija že drugič v tednu dni odprla pristanišče za ljudi, ki so jih rešili na Sredozemskem morju," je na Twitterju objavila organizacija SOS Mediterranee, ki skupaj z organizacijo Zdravniki brez meja upravlja ladjo Ocean Viking.

Do dogovora štirih članic Unije prihaja potem, ko sta se prejšnji teden francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanski premier Giuseppe Conte zavzela za učinkovitejšo evropsko migracijsko politiko in se po po letu dni napetosti med Parizom in prejšnjo vlado v Rimu strinjala glede potrebe po vzpostavitvi mehanizma za avtomatsko porazdelitev migrantov po državah članicah.

Italija in Malta, ki sta – poleg Španije – zaradi svoje geografske lege na prvi frontni črti, sta v zadnjih mesecih ladjam nevladnih organizacij, ki rešujejo ljudi na morju, večkrat preprečili vstop v svoja pristanišča. Prebežniki so trenutno pogosto po več tednov prisiljeni ostati na ladjah, medtem ko se članice EU-ja prepirajo o tem, katera in koliko bi jih bila pripravljena sprejeti. Predvsem Nemčija in Francija si zato želita splošne, vseobsegajoče rešitve tega vprašanja.

Nemški notranji minister Horst Seehofer je ob prihodu na Malto povedal, da ima EU trenutno priložnost doseči dogovor, predvsem zaradi dejstva, da ima Italija novo vlado, v kateri ni več notranjega ministra Mattea Salvinija. Seehofer je nedavno dejal, da bi lahko Nemčija v okviru prehodne rešitve sprejela četrtino prebežnikov, ki pridejo v Italijo, a dodal, da bi bilo najprej treba v zvezi s tem še razjasniti nekatera vprašanja.