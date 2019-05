Na predsedniških volitvah v Severni Makedoniji bo ključna udeležba. Če bo manjša od 40 odstotkov, bodo volitve neveljavne. Foto: Reuters

Gre za pomemben preizkus za vlado Zorana Zaeva, potem ko je njen kandidat v prvem krogu Stevo Pendarovski prejel le nekaj tisoč glasov več od kandidatke glavne opozicijske stranke VMRO-DPMNE-ja Gordane Siljanovske Davkove.

Ankete sicer napovedujejo zmago Pendarovskega, vendar bo pomembna predvsem volilna udeležba. Prvega kroga volitev 21. aprila se je udeležilo le 41,85 odstotka od 1,8 milijona volilnih upravičencev, kar je skrb vzbujajoče, ker bo drugi krog veljaven, le če se ga bo udeležilo več kot 40 odstotkov upravičencev. Če bo udeležba nižja, bi morali razpisati nove volitve.

Odločilnih bi lahko bilo 80.000 glasov edinega predsedniškega kandidata iz vrst albanske manjšine Blerima Reke, ki se je v prvem krogu s skoraj 11 odstotki glasov uvrstil na tretje mesto.

Zaev omenja možnost spremembe ustave

Premier Zaev je večkrat izrazil prepričanje, da bo volilna udeležba presegla potrebno mejo. V nasprotnem je kot možnosti omenil nove predsedniške volitve ali spremembo ustave, tako da bi predsednika volili v parlamentu. Opozoril je tudi na možnost nove politične krize, v primeru zmage Siljanovske Davkove pa celo predčasnih parlamentarnih volitev.

Izid prvega kroga volitev po mnenju poznavalcev odraža globoko razdeljenost v državi po spremembi imena v Severno Makedonijo, za kar je zaslužna reformna prozahodna vlada Zaeva, ki je z lani sklenjenim prespanskim sporazumom po desetletjih spora z Grčijo zaradi imena odpravila to glavno oviro pri napredovanju v EU in Nato. Konservativni VMRO-DPMNE in njena predsedniška kandidatka sporazumu odločno nasprotujeta.