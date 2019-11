Gre za najhujšo prometno nesrečo na Slovaškem po letu 2009. Foto: EPA

Na avtobusu, ki je bil na redni vožnji med mestoma Nitra na zahodu in Jelenec na vzhodu države, so bili po navedbah portala Euronews večinoma srednješolci.

Slovaška ministrica za zdravje Andrea Kalavska je novinarjem na kraju nesreče dejala, da so med smrtnimi žrtvami najmanj štirje mladoletniki. The Slovak Spectator poroča, da je ranjenih še najmanj 20 ljudi.

Ranjencem na kraju nesreče pomaga okoli 30 reševalcev. Po navedbah policije je več ljudi ostalo ujetih na avtobusu. Na prizorišče so napotili tudi helikopter in psihologe. Reševanje ovira slabo vreme, saj je Slovaško zajelo močno deževje. V času nesreče sicer ni deževalo.

Foto: EPA Foto: EPA Foto: EPA

Tovornjak čezmerno natovorjen

Nesreča se je zgodila na obrobju mesta Nitra, enega najstarejših slovaških mest in univerzitetnega središča, ki leži okoli 80 kilometrov vzhodno od slovaške prestolnice Bratislava.

Lokalni mediji poročajo, da se je v bok avtobusa zaletel tovornjak, avtobus pa se je nato prevrnil v jarek. Notranja ministrica Denisa Sakova je sporočila, da je bil tovornjak "najverjetneje čezmerno natovorjen". Predstavnik gasilcev je ob tem dejal, da je bil tovornjak naložen s kamnitimi bloki.

Predsednica in premier izrekla sožalje

Avtobus se je po trčenju prevrnil v jarek. Foto: EPA

"Poročilo o tragični nesreči avtobusa in tovornjaka je povzročilo globoko žalost v vseh nas," je na Facebooku zapisala predsednica Zuzana Čaputová. "Naše misli so s starši, ki so izgubili svoje otroke in svoje bližnje".

Premier Peter Pellegrini je izrekel sožalje svojcem in napovedal, da bo zaradi nesreče za en dan skrajšal obisk Cipra in obiskal prizorišče nesreče.

Gre za najsmrtonosnejšo prometno nesrečo na Slovaškem po letu 2009, ko se je v avtobus zaletel vlak, pri čemer je umrlo 12 ljudi. Leta 2003 se je avtobus z romarji prevrnil v jarek, pri čemer je umrlo 13 ljudi.