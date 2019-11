Med drugim želi Pariz pospešiti azilne postopke. Foto: EPA

Po novem naj bi tudi pospešili azilne postopke in šele po trimesečnem čakalnem obdobju odraslim prosilcem za azil omogočili nenujno zdravstveno oskrbo.

Z napovedanimi ukrepi želi predsednik Emmanuel Macron pokazati, da država obvladuje občutljivo področje migracij, ki so sicer priljubljeno področje skrajne desnice za nabiranje političnih točk, je za Radio Slovenija poročal Igor Jurič.

Francija se je tokrat prvič odločila za uvedbo kvot za priseljence iz tretjih držav, kar je že do zdaj zahtevala skrajna desnica. Po mnenju analitikov želi Macron s to potezo in drugimi ukrepi iz rok skrajne desnice in njene voditeljice Marine Le Pen izbiti eno njenih glavnih političnih orodij za nabiranje glasov volivk in volivcev.

Macron namreč želi pred predsedniškimi volitvami, ki bodo leta 2022, okrepiti svoj položaj v odnosu do vodje Nacionalnega zbora. Francoski premier Edouard Philippe je ob predstavitvi ukrepov dejal, da so z njimi našli pravo ravnotežje med zagotavljanjem občutka varnosti državljanom in izogibanjem populizmu.

"Z ukrepi želimo znova vzpostaviti nadzor nad migracijsko politiko in postaviti jasne pogoje za sprejemanje in integracijo," je dejal Philippe.

Lani je število prošenj za azil v Franciji glede na leto 2017 naraslo za kar 22 odstotkov in se ustavilo tik pod številom 123.000. Z napovedanimi ukrepi želi Francija po eni strani predvsem omejiti število priseljencev iz t. i. varnih držav, kot sta Albanija in Gruzija, po drugi strani pa v državo pritegniti predvsem ljudi, ki jih potrebuje francosko gospodarstvo.

Kvote bodo tako veljale predvsem za poklice, kjer primanjkuje ustrezne domače delovne sile in kjer že zdaj zaposluje pretežno priseljence, dostikrat tudi na črno. To je predvsem v gostinstvu, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in tudi v nekaterih dejavnostih, kjer primanjkuje visoko izobraženih kadrov, recimo na področju računalništva.