Vodja Gibanja petih zvezd Di Maio je dejal, da so v programu upoštevani vsi predlogi, ki so jih predložili sami. Foto: Reuters

Usoda prihodnje koalicije je sicer trenutno še v rokah članstva Gibanja, ki o sodelovanju s PD-jem danes odločajo s spletnim glasovanjem.

Stranki sta le malo po začetku glasovanja, ki se bo končalo ob 18. uri, objavili vladni program v 26 točkah. Glavna točka programa je proračun za leto 2020, s katerim naj bi predvsem pomagali zastali gospodarski rasti, a hkrati ne ogrozili javnih financ. Italija ima drugi najvišji dolg glede na bruto domači proizvod na prebivalca v EU-ju.

Program tako navaja, da ne bodo zviševali davka na dodano vrednost (DDV), kar je bilo sicer predvideno za januar, uvesti nameravajo minimalno plačo in okrepiti izdatke za izobraževanje, raziskave in socialo.

Program med drugim predpostavlja tudi oblikovanje javne banke, katere namen bi bil krepitev revnejšega juga države. Glede na program naj bi si prihodnja vlada prizadevala tudi, da bo Rim postal še zanimivejše mesto za obiskovalce, hkrati pa bolj trajnostno naravnano za njene prebivalce, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vodja Gibanja Luigi di Maio je po objavi programa po poročanju Anse sporočil, da je v njem upoštevanih vseh 20 predlogov, ki so jih sami predložili mandatarju Giussepeju Conteju. Poleg ohranitve DDV-ja na sedanji stopnji je med drugim naštel še načrtovano pomoč družinam in invalidom, reformo pravosodnega sistema in koncesije za avtoceste. Stranki sta se v programu zavezali k "reviziji" koncesij za avtoceste, kar pa je ohlapna ubeseditev.

Di Maio je omenil tudi prenovo zakona o konfliktu interesov. Gre za zakon, ki se mu je nekdanji dolgoletni premier Silvio Berlusconi vedno izogibal, saj bi lahko morebiti negativno vplival na njegov medijski imperij Mediaset, piše Reuters.

Najprej proti PD-ju, zdaj skupaj z njim

Gibanje petih zvezd, ki so ga pred desetletjem oblikovali prav nasprotniki PD-ja, je na oblikovanje vlade z nekdanjimi "sovražniki" privolilo, saj se je želelo izogniti predčasnim volitvam, ki bi bile sicer zaradi razpada dosedanje koalicije z desničarsko Ligo prejšnji mesec neizogibne.

Dogovor s PD-jem je Gibanje dalo v odločanje svojemu članstvu, ki ga lahko danes do 18. ure na spletnem glasovanju potrdi ali ovrže. Izide glasovanja okoli 115.000 članov stranke je pričakovati ob 19.30, samo v prvih dveh urah je glasove oddalo 30.000 članov.

Glede na v ponedeljek objavljeno anketo naj bi 51 odstotkov članov gibanja podprlo sodelovanje s PD-jem, medtem ko na drugi strani koalicijo podpira 69 odstotkov volivcev PD-ja.

Nestrankarski mandatar Conte si želi novo vlado predstaviti najpozneje do srede. Parlament naj bi o novi vladi glasoval predvidoma v petek.