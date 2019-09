Foto: EPA

"Kazni, blokad in zasegov ladij nevladnih organizacij mora biti konec," je Grandi zapisal v prispevku za Financial Times in dodal: "Potrebujemo skladen evropski sistem izkrcavanja, podporo za države, ki sprejmejo rešene potnike - vključujoč preselitve v tretje države, hiter, pravičen in učinkovit azilni postopek ter hitrejše združevanje družin."

Grandi je poudaril, da je število prečkanj Sredozemskega morja od vrhunca v letu 2105 močno upadlo. Kljub temu države EU-ja tega niso izkoristile za uveljavitev sistema "varnih in zakonitih migracijskih kanalov", je bil kritičen. Po njegovih besedah vračanje prebežnikov ne more biti rešitev. "Obračanje hrbta tistim, ki potrebujejo pomoč, ne bo 'rešilo Evrope', temveč bi pomenilo opustitev temeljnih evropskih vrednot," je bil jasen.

Notranji ministri Nemčije, Francije, Italije, Malte, Finske in predstavniki Evropske komisije se bodo sestali malteškem mestu Vittoriosa, na srečanju pa bodo skušali najti odgovor na vprašanje, kako med članice povezave porazdeliti odgovornost za prebežnike, rešene v Sredozemskem morju. Pričakovanja v zvezi s srečanjem, na katerem naj bi dosegli dogovor o avtomatskem sistemu, ki bi določil, katere države bi sprejele rešene prebežnike, so velika, ministri pa so bili pred njegovim začetkom zmerno optimistični. Ta hipotetičen avtomatičen sistem bi sicer bil le začasna rešitev, dokler ne bi revidirali aktualno veljavnega dublinskega sistema.

Seehofer: Nemčija pripravljena sprejeti prebežnike, ki pridejo v Italijo

Italija in Malta, ki sta – poleg Španije – zaradi svoje geografske lege na prvi frontni črti, sta v zadnjih mesecih ladjam nevladnih organizacij, ki rešujejo ljudi na morju, večkrat preprečili vstop v svoja pristanišča. Prebežniki so trenutno pogosto po več tednov prisiljeni ostati na ladjah, medtem ko se članice EU-ja prepirajo o tem, katera in koliko bi jih bila pripravljena sprejeti. Predvsem Nemčija in Francija si zato želita splošne, vseobsegajoče rešitve tega vprašanja..

Nemški notranji minister Horst Seehofer je ob prihodu na Malto povedal, da ima EU trenutno priložnost doseči dogovor, predvsem zaradi dejstva, da ima Italija novo vlado, v kateri ni več notranjega ministra Mattea Salvinija. Seehofer je nedavno dejal, da bi lahko Nemčija v okviru prehodne rešitve sprejela četrtino prebežnikov, ki pridejo v Italijo, a dodal, da bi bilo najprej treba v zvezi s tem še razjasniti nekatera vprašanja. Ob prihodu na Malto je bil "zmerno optimističen".

Tudi italijanska notranja ministrica Luciana Lamorgese je bila ob prihodu na Malto optimistična. "Izgledi so dobri," je dejala. Če bo srečanje na Malti prineslo dogovor, bodo na zasedanju notranjih ministrov povezave v začetku oktobra skušali še druge članice prepričati v sodelovanje.