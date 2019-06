Vzrok nesreče še ni znan. Foto: EPA

Hrvaška policija je potrdila, da sta v nesreči, ki se je zgodila na počivališču med odcepoma Okučani in Novska v smeri Zagreba nekaj pred 10. uro umrli osnovnošolki iz Dalja na vzhodu Hrvaške.

Deklici, ki sta bili na šolskem izletu v okolico Zadra, naj bi v trenutku nesreče stopili iz avtobusa na parkirišče. Tovornjak je povozil tudi dve mlajši ženski iz drugega vozila, ki imata 25 in 26 let, je na spletni strani objavil Večernji list.

Namestnik občinske tožilke v Sisku Mario Miletić je pojasnil, da sta poškodovani ženski na zdravljenju v bolnišnici zaradi poškodb, ki ogrožajo življenje.

Tovornjak je po njegovih besedah najprej trčil v parkirano tovorno vozilo hrvaškega avtokluba in nato nenadzorovano peljal ob bencinski postaji ter trčil v parkirane avtomobile in pešce.

Voznik: Odpovedale so mi zavore

Vodja oddelka za varnost prometa na sisaško-moslavški policijski upravi Ivica Solomun je dodal, da je morda razlog za nesrečo utrujenost voznika, a da bodo natančne vzroke objavili po koncu preiskave.

Hrvaški časopis Jutarnji list medtem na spletni strani poroča, da po prvih podatkih razlog za nesrečo ni bila utrujenost, saj naj bi voznik pred tem počival oziroma spal na počivališču v Županji, pred nesrečo pa naj bi bil na poti le nekaj več kot uro.

Regionalna televizija N1 je poročala, da je voznik gasilcem povedal, da so mu odpovedale zavore. Hrvaški mediji ugibajo, da se je vozniku pokvaril tempomat v tovornjaku. Objavili so tudi fotografije, na katerih je videti tovornjak, ki je po trčenju v ljudi tudi zdrsnil s parkirišča in se ustavil na zelenici ob počivališču, kjer je podrl nekaj dreves.