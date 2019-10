Foto: EPA

Hrvaška potrebuje dodatne policiste zaradi boja proti nezakonitim migracijam in zaradi varnostnih izzivov med predsedovanjem Svetu EU-ja, pa tudi ob glavni turistični sezoni.

Hrvaški premier Andrej Plenković je poudaril, da gre za pomembno uredbo v okviru boja proti nezakonitim migracijam. Predvidena številka rezervnih policistov predstavlja deset odstotkov vseh zaposlenih s srednješolsko izobrazbo v hrvaški policiji, so zapisali v uredbi.

Natančno so določili tudi, v kakšnih primerih lahko angažirajo dodatne policiste, ki jih pričakujejo predvsem iz vrst upokojenih policistov in tistih, ki so sporazumno zapustili policijske enote. Eden od pogojev je, da so mlajši od 60 let. Rezervne policiste bodo praviloma angažirali v policijskih upravah, v katerih imajo kandidati bivališče. Njihovo delo bo potekalo največ 180 dni letno.

Z uvajanjem rezervnih policistov nameravajo znižati stroške za pošiljanje policijskih okrepitev iz notranjosti države, ki jih potrebujejo med osrednjo turistično sezono. Hrvaška bo v prvi polovici prihodnjega leta tudi predsedovala Svetu EU-ja, kar bo nujno zahtevalo več policistov, ki bodo zagotavljali varnost oseb, prostorov in objektov.

Denar zagotovili že v letošnjem proračunu

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je med današnjo predstavitvijo uredbe povedal, da so denar za uvajanje rezervne policije zagotovili že v letošnjem proračunu, načrtujejo pa ga tudi v naslednjih dveh letih. Letos je v ta namen predvidenih skoraj 3,4 milijona kun (445.000 evrov), v naslednjih dveh letih pa po nekaj več kot 18 milijonov kun (2,4 milijona kun).

Hrvaški policijski sindikat je v preteklih dveh letih večkrat poudaril, da samo v Zagrebu za nemoteno izvajanje običajne policijske dejavnosti manjka približno tisoč policistov. Poudarjajo še, da so tudi plače policistov nizke in da je to eden izmed razlogov za usihanje interesa za policijsko službo.