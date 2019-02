Foto: Reuters

Župan občine Barilović Dražen Peraković je za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal, da je lastnika turističnega naselja v vasi Mrežnica v nedeljo za pomoč zaprosila skupina šestih prebežnikov iz Pakistana in Sirije.

Lastnik je prebežnikom pomagal in obvestil policijo, ki je v sodelovanju z reševalci in s pomočjo brezpilotnega letalnika pregledala območje in v nedeljo našla truplo ponesrečenega moškega. Peraković meni, da so prebežniki zgrešili mostove in se izgubili. Mrežnico naj bi poskušali prečkati čez njene slapove, kar je izjemno nevarno.

Policija preverja identiteto moških

Karlovška policija je na svoji spletni strani potrdila, da so v nedeljo popoldne v Mrežnici na območju občine Barilović, jugovzhodno od Karlovca, našli truplo neznanega moškega.

Danes okoli 13. ure pa so v reki odkrili truplo še enega neznanega moškega. Kriminalisti identiteto umrlega in okoliščine smrti še ugotavljajo. Hrvaški mediji, ki se sklicujejo na neuradne vire, poročajo, da gre za prebežnika, ki ga pogrešajo od nedelje.