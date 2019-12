Udeleženci zadnjega predvolilnega shoda Kolinde Grabar-Kitarović, ki se ji obeta uvrstitev v drugi krog volitev. Foto: EPA

Vseh kandidatov je sicer 11, vendar ima vseh preostalih osem kandidatov – Nedjeljko Babič, Ante Đapić, Dario Juričan, Mislav Kolakušić, Dejan Kovač, Dalija Orešković, Katarina Peović in Ivan Pernar – skupaj manj kot 20-odstotno podporo.

Med prvimi sta v Zagrebu volila neodvisna kandidata Juričan in Škoro. Škoro je pozval državljane, naj se udeležilo volitev kljub slabemu vremenu. Izrazil je prepričanje v svojo zmago v prvem krogu. "Počutim se razbremenjeno. Storili smo vse, kar smo lahko," pa je ob oddaji glasu povedal Milanović.

Drugi krog ankete napovedujejo tudi nekdanjemu premierju Zoranu Milanoviću iz opozicijske SDP. Foto: Reuters

Javnomnenjske ankete največ možnosti za drugi krog, predviden za 5. januarja, napovedujejo predsednici in kandidatki vladajoče stranke HDZ Grabar Kitarovićevi ter nekdanjemu premierju Milanoviću, kandidatu največje opozicijske stranke SDP. V zadnji redni mesečni raziskavi Crodemoskop pred volitvami, ki jo je v petek objavila komercialna Nova TV, je Milanović prvič po objavi svoje kandidature dobil 0,1 odstotka glasov več od Grabar-Kitarovićeve in prevzel vodstvo s 24,3 odstotka glasov anketiranih.

Možnost za uvrstitev v drugi krog ima po anketah tudi Škoro, ki ga podpirajo predvsem konservativni in skrajno desničarski krogi ter nezadovoljneži v HDZ-ju. Škoro za obema zaostaja približno šest odstotnih točk. Število neodločenih volivcev se je medtem z novembrskih osem odstotkov na več kot 13 odstotkov.

Prvi vzporedni izidi ob 19. uri

Pevec in podjetnik Miroslav Škoro je volivce pozval k številni udeležbi na volitvah. Foto: Reuters

Okoli 6.400 volišč se je za 3,8 milijona volivcev odprlo ob 7. uri zjutraj. Voliti je mogoče tudi na 124 voliščih v 47 drugih državah, od tega jih je največ v Bosni in Hercegovini (44). Ponekod so glasovanja zaradi časovne razlike že končala. Volišča v Avstraliji v mestih Canberra, Sydney in Melbourne so se zaprla ob 9. uri zjutraj po srednjeevropskem času. Kot zadnje se bo v ponedeljek popoldne zaprlo volišče v Los Angelesu.

Hrvaški državljani v Sloveniji se lahko danes udeležijo volitev na hrvaškem veleposlaništvu v Ljubljani. Volišča bodo zaprli ob 19. uri, ko bodo televizije objavile rezultate vzporednih volitev. Državna volilna komisija bo prve rezultate objavila predvidoma ob 20. uri ter jih nato osveževala vsakih deset minut.

Pričakovan drugi krog 5. januarja

Na Hrvaškem predsednika volijo po večinskem sistemu, kar pomeni, da bo zmagovalec ali zmagovalka tisti, ki bo dobil absolutno večino glasov. Če v prvem krogu to ne bo uspelo nikomur, se bosta kandidata z največjo podporo znova soočila v drugem krogu 5. januarja.

Državna volilna komisija je napovedala, da volitve spremlja rekordno število opazovalcev, več kot 24.270, kar je približno 2.000 več kot pred petimi leti. Večinoma gre za opazovalce kandidatov, političnih strank in nevladnih organizacij.