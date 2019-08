V italijanski predsedniški palači potekajo zadnji pogovori med parlamentarnimi strankami in predsednikom države Sergiem Mattarello o oblikovanju nove vlade. Foto: Reuters

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je dal že prejšnji teden parlamentarnim strankam časa do torka za ustalitev stališč glede nove vlade, a so se zadnji dan pogajanj po poldnevnem zastoju, ki ga je sprožil vodja Gibanja petih zvezd Luigi di Mao, ta le nadaljevala.

Postavljanje ultimatov

Gibanje je namreč zahtevalo, da se demokratska stranka (PD) strinja s tem, da bi vlado še naprej vodil Giuseppe Conte – zagrozilo je celo s propadom pogajanj v primeru nestrinjanja.

"Demokratska stranka je odgovorila, da Di Maio postavlja ultimate, s katerimi bi rad prišel do položaja notranjega ministra in celo podpredsednika vlade, čemur pa demokrati nasprotujejo. Mnogi analitiki so menili, da stranki z medsebojnimi obtožbami zgolj iščeta boljši strateški položaj," je za Radio Slovenija poročal RTV-jev dopisnik iz Rima Janko Petrovec.

Iz demokratske stranke so po popoldanskem kriznem sestanku vodstva stranke sporočili, da ne nasprotujejo Contejevemu vodenju vlade. Zvečer sta se delegaciji strank že sestali. Po navedbah virov iz strank so govorili o programskih točkah.

Čas za rešitev krize, je še

Italijanski predsednik Sergio Mattarella tako nadaljuje posvete s člani parlamentarnih strank, končna odločitev naj bi bila znana popoldne oziroma zvečer. Mattarella se bo s predstavniki demokratske stranke in Gibanja sestal drevi, tako da imata dotlej čas za dogovor.

Nato bo sporočil odločitev, ali bo država dobila novo vlado ali pa bodo volivci morali znova na volišča. Te bi lahko bile že konec oktobra ali na začetku novembra.

V primeru oblikovanja novega programa vlade in njenega vodje bo italijanski predsednik imenoval novega mandatarja, v nasprotnem primeru bo napovedal prehodno vlado, ki bi državo popeljala na volitve.