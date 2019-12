Foto: Reuters

Sodišče je na dve leti zapora obsodilo tudi nekdanjega direktorja madžarske energetske družbe MOL-a Zsolta Hernadija. Odločitev sodišča še ni pravnomočna.

Ivo Sanader, ki je bil takrat premier, je bil obtožen, da je leta 2009 od Hernadija sprejel 10 milijonov evrov podkupnine, da bi MOL-u omogočil upravljavske pravice v hrvaški Ini, pa čeprav MOL v Ini sploh ni imel večinskega deleža.

Izrabil položaj premierja

To naj bi storil s predhodno spremembo meddelničarske pogodbe in izločitvijo nerentabilnega plinskega poslovanja iz Ine. Na seji vlade je zahteval sprejetje poročila, s katerim so Molu prepustili upravljanje z Ino, kar je hrvaška vlada tudi sprejela, je navedlo sodišče, ki meni, da je hrvaška vlada neutemeljeno prepustila Molu upravljanje z Ino.

Podkupnina na račun prijateljevega podjetja

Hernadi je Sanaderju zagotovil izplačilo 10 milijonov evrov ob posredovanju madžarskega podjetnika Imra Fazakasa, ki je sklenil fiktivno pogodbo s podjetjem Sanaderjevega prijatelja Roberta Ježića. Ravno slednji je bil ključna priča, saj je na zatožni klopi priznal, da je izplačanih pet milijonov evrov podkupnine končalo na švicarskem računu njegovega podjetja, druga polovica podkupnine ni bila izplačana, saj je pogodbo prekinil. Omenjenih pet milijonov evrov pa Sanader državi ni nikdar vrnil.