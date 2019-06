Guardian zdaj poroča, da je Noa Pothoven, ki je zaslovela z nagrajeno knjigo izpovedi Zmagovati ali učiti se (Winnen of Leren), v nedeljo v resnici umrla na svojem domu, potem ko je dalj časa zavračala hrano in pijačo. Kot še navaja britanski časopis, ni nobenih dokazov, da bi bila njena smrt asistirana.

Noa Pothoven, ki so jo vrsto let v več ustanovah zdravili zaradi hude depresije in anoreksije in ki je v preteklosti skušala že večkrat storiti samomor, je umrla na domu svojih staršev v Arnhemu, navajajo tamkajšnji mediji.

Tuji mediji so sicer poročali, da gre za primer legalizirane evtanazije, ki naj bi jo izvedla ena izmed nizozemskih klinik za evtanazijo. A v resnici ni jasno, kako je Noa umrla. Za zdaj ni bil podan noben uraden vzrok smrti in ni dokazov, da bi šlo za evtanazijo ali asistiran samomor, ki sta na Nizozemskem legalizirana.

Stopila v stik s kliniko

Klinika za evtanazijo Levenseinde v Haagu, s katero je Noa stopila v stik leta 2017, je sporočila, da zaradi varovanja osebnih podatkov primera ne komentira. A da bi "naredili konec netočnemu poročanju, še posebej v tujih medijih", so objavili izjavo Noinih prijateljev: "Noa Pothoven ni umrla zaradi evtanazije. Da bi naredila konec svojemu trpljenju, je nehala jesti in piti."

Noa je v intervjuju za časopis De Gelderlander decembra dejala, da je stopila v stik s kliniko, da bi se pozanimala, ali bi bila lahko kandidatka za evtanazijo ali samomor z asistenco, a so jo zavrnili. "Menijo, da sem premlada za smrt," je povedala. "Menijo, da bi morala prej opraviti svoje zdravljenje in da mi morajo moji možgani prej do konca zrasti. To traja do 21. rojstnega dneva. To me je zlomilo, saj ne morem čakati tako dolgo."

V komo, da so jo lahko hranili

Po večkratnih hospitalizacijah v zadnjem času, pri čemer je bila enkrat tako nevarno podhranjena, da so jo morali dati v umetno komo, da so jo lahko hranili, se je Noa letos odločila, da ne želi več zdravljenja, zato so jo namestili doma, kjer je prejšnji teden začela zavračati vso hrano in tekočino.

Njeni starši in zdravniki naj bi ob tem sklenili, da je ne bodo prisilno hranili. Po nizozemskih medicinskih pravilih skrbniki ne smejo prisilno zdraviti ali hraniti pacienta, če ta to striktno zavrne.

Na Nizozemskem sta evtanazija in asistirani samomor dovoljena od leta 2002. Foto: EPA

Noa je pred smrtjo objavila še "žalostno zadnjo objavo", ki je bila pozneje izbrisana, v njej pa je zapisala, da je "nehala jesti in piti, po številnih pogovorih in ocenah pa je bila sklenjena odločitev, da se me spusti, ker je moje trpljenje neznosno". Ob tem je zapisala še, da pričakuje, da bo umrla v desetih dneh.

Natančni predpisi za evtanazijo

Evtanazija, pri kateri človekovo življenje končajo zdravniki, in asistirani samomor, kjer pacientom omogočijo sredstva, da se sami ubijejo, sta na Nizozemskem dovoljena od leta 2002. Zakon navaja, da mora biti pacientovo trpljenje neznosno, brez obetov izboljšave, prošnjo za smrt pa morajo podati prostovoljno, brez vplivanja drugih.

Pacienta morajo tudi skrbno poučiti o njegovem stanju, obetih in možnostih, z njihovo prošnjo pa se mora strinjati še dodatni, neodvisni zdravnik, pri samem postopku pa mora biti zdravnik prisoten. Otroški pacienti, stari od 12 do 16 let, potrebujejo privoljenje bstaršev.

Leta 2017 je evtanazija predstavljala 4 odstotke vseh smrti na Nizozemskem, kar je 6.091 ljudi. Več kot 80 odstotkov od tega jih je imelo neozdravljivega raka, nevrološke bolezni, kardiovaskularne bolezni ali pljučne bolezni. Samo 1 odstotek jih je imelo psihične motnje in samo en človek je bil mlajši od 18 let.

Noa je lani izdala hvaljeno in nagrajeno avtobiografijo "Zmagovati ali učiti se", v kateri je razkrila, da je bila pri 11 letih na otroški rojstnodnevni zabavi spolno nadlegovana, pri 14 letih pa da sta jo dva moška posilila. V knjigi opisuje, kako se je zaradi teh dogodkov začela bojevati z duševno boleznijo, v intervjuju za de Gelderlander pa je dejala, da upa, da bo knjiga pomagala mladim, ki se spopadajo s podobnimi težavami, saj na Nizozemskem ni specializiranih ustanov za najstnike, ki potrebujejo pomoč psihiatra.

Noa v knjigi nazorno opiše svojo grozo nad prisilnimi hospitalizacijami in zdravljenji, češ da se je "počutila skoraj kot kriminalec, čeprav v življenju ni niti bombona ukradla". Kot navaja de Gelderlander, je dekle zadnje dni preživelo s poslavljanjem od svojcev.