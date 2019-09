Johnson je na prvem uradnem obisku na Irskem. Foto: Reuters

Johnson se je na obisk k irskemu premierju Leu Varadkarju odpravil prvič, odkar je julija prevzel položaj britanskega premierja. Kot je dejal, je prepričan, da je mogoče doseči dogovor pred oktobrskim vrhom EU-ja, še vedno pa vztraja, da bo država izstopila do konca oktobra. Po njegovih besedah bi, če tega ne bodo storili, to predstavljalo trajno škodo demokraciji.

"Danes imam eno sporočilo, ki vam ga želim predati, Leo, in to je, da želim dogovor, želim ga doseči," je dejal Johnson. "Kot vsi sem podrobno preučil, kaj pomeni brexit brez dogovora, kakšne so njegove posledice tako za našo kot vašo državo." Ob tem je zatrdil, da "seveda je to možno, toda brez dvoma bi bil izid (op. brexita brez dogovora) neuspeh, za katerega bi bili odgovorni vsi." Zato je pozval k iskanju dogovora "za dobrobit gospodarstva, kmetov in milijonov običajnih ljudi, ki računajo na nas, da bomo uporabili našo domišljijo in kreativnost, da to naredimo."

Irska vztraja pri varovalu ali nadomestitvi le-tega

Irski premier je dejal, da "čista ločitev" med Združenim kraljestvom in EU-jem ni možna, za razliko od Johnsona, ki vztraja pri odhodu države iz Unije do 31. oktobra, pa Varadkar podpira novo preložitev. Ob tem je znova ponovil, da bi umik irskega varovala brez primerne nadomestitve pomenil brexit brez dogovora. Na drugi strani Johnson vztraja, da ne bo podpisal dogovora, dokler ne bo iz njega umaknjeno varovalo, ki je po njegovo "protidemokratično."

Johnson je že v pismu za nedeljske izdaje britanskih medijev sporočil, da bo vlada "preprosto nadaljevala delo". "Premagali bomo vse ovire na naši poti (...) Karkoli se bo zgodilo, bomo pripravljeni na izstop 31. oktobra," je pribil.

Danes naj bi kraljica formalno potrdila zakon o preprečitvi brexita brez dogovora, nato pa naj bi Johnson v parlamentu zahteval novo glasovanje o razpisu predčasnih volitev. Finančni minister Sajid Javid je v nedeljo zatrdil, da vlada ne bo zaprosila za odložitev brexita niti ne bo prekršila zakona, ki prepoveduje brexit brez dogovora. Kako nameravajo to izpeljati, ni povsem jasno, zunanji minister Dominic Raab pa je kot eno od možnosti omenil sodno pot. Če bi parlament zahteval preložitev brexita, bi vlada to lahko izpodbijala na sodišču, je dejal.