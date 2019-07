Boris Johnson je pozdravil novoizbrano ekipo. Foto: Reuters

Novi premier, ki je v sredo zamenjal več kot polovico članov kabineta, bo popoldne nastopil tudi v parlamentu, kjer bo poslancem predstavil svoj načrt za odhod države iz EU-ja z ali brez dogovora.

Johnson je že v prvem premierskem govoru volivcem obljubil, da ne bo nobenih pogojevanj glede uresničitve brexita 31. oktobra, o čemer se je z Brusljem dogovorila njegova predhodnica Theresa May.

"A ne bomo čakali do 31. oktobra, da začnemo novo fantastično poglavje za našo državo," je dejal in kabinetu dejal, da je "čudovito videti novo ekipo, ki spoštuje globino in širino te izjemne stranke", piše BBC. Dodal je, da bo država najkasneje zadnji oktobrski dan izstopila iz EU-ja. "Brez če-jev, brez ampak-ov."

Nekdanji vodja britanske diplomacije, ki je odločen zagovornik brexita v vsakršni obliki, je v sredo na glavne položaje v vladi imenoval glasne evroskeptike in zveste politične sopotnike. Številne ministre in državne sekretarje je odpustil ali so mu sami podali odstop, britanska televizija Sky News pa je vse skupaj označila za "pokol".

Kup zamenjav in odstopov

V novi vladi ni dosedanjega zunanjega ministra in Johnsonovega tekmeca za vodjo konservativcev Jeremyja Hunta. Johnson je namreč Huntu ponudil obrambno ministrstvo, kar je ta zavrnil. Novi zunanji minister je postal Dominic Raab, nekdanji minister za brexit.

Johnson naj bi poleg tega za svetovalca vlade imenoval razvpitega vodjo kampanje za odhod iz EU-ja Vote Leave na referendum leta 2016 Dominica Cummingsa. V vlado je Johnson vpoklical tudi nekdanje ministre, ki so padli v nemilost nekdanje premierke. Nekdanj ministrica za razvoj Priti Patel je tako postala notranja ministrica.

Britanci so še vedno razklani pri vprašanju, ali in na kakšen način zapustiti Unijo. Foto: Reuters

Patelova, glasna zagovornica brexita, je leta 2017 odstopila, ko se je v javnosti izvedelo, da se je med počitnicami v Izraelu brez predhodnega dogovora v Londonu sešla z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. V preteklosti se je konservativka, ki sodi med najbolj desne torijce, izrekla za smrtno kazen.

Nekdanji obrambni minister Gavin Williamson je po novem pristojen za izobraževanje. Mayeva je Williamsonu očitala, da je predstavnikom medijev razkril občutljive informacije s seje sveta za nacionalno varnost, zato ga je maja odpustila. V novi vladi je skupno 31 ministrov, kar je dva več kot v prejšnji. Povprečna starost je 48 let, med njimi j2 26 odstotkov žensk in 12 takšnih, ki podpirajo brezpogojni brexit.

Združeno kraljestvo bi moralo po prvotnem dogovoru EU zapustiti 29. marca, a so izstop premaknili za pol leta, ker so britanski poslanci kar trikrat zavrnili dogovor, ki ga je Theresa May sklenila z Brusljem.