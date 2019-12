Konservativci pod vodstvom Borisa Johnsona so v četrtek osvojili prepričljivo večino v parlamentu. Foto: Reuters

Z zakonom bi uzakonili izstopni sporazum, ki ga je London sredi oktobra sklenil z Brusljem. Zakon med drugim opredeljuje finančno poravnavo, ureditev glede meje na irskem otoku in pravice državljanov EU-ja v Združenem kraljestvu.

Premier naj bi obenem predlagal, da se izključi možnost podaljšanja prehodnega obdobja po izstopu iz EU-ja 31. januarja. To obdobje naj bi tako trajalo le do konca leta 2020, v tem času pa naj bi se Združeno kraljestvo in EU dogovorila o prihodnjih odnosih.

Kraljica Elizabeta II. je v četrtkovi predstavitvi programa vlade v parlamentu, s čimer se je začelo njegovo novo zasedanje, poudarila, da je prednostna naloga vlade pod vodstvom Borisa Johnsona izpeljati brexit in kar najbolje izkoristiti priložnosti, ki naj bi se ji ponudile ob odhodu iz Evropske unije.

London želi po brexitu izpogajati trgovinske sporazume z vodilnimi svetovnimi gospodarstvi. Tudi prihodnji odnosi z EU-jem naj bi temeljili na prostotrgovinskem sporazumu. Od zakonov, ki naj bi jih sprejeli v prihodnjih treh mesecih, jih je sedem posvečenih brexitu, in sicer s področja trgovine, kmetijstva, ribištva, priseljevanja, finančnih storitev in mednarodnega prava.