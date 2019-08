Boris Johnson ob prihodu v Biarritz. Foto: Reuters

Britanski premier Boris Johnson je ob prihodu na vrh povedal, da sta njegovi prioriteti na srečanju stanje globalne trgovine in rast protekcionizma. Prizadeval si bo, da bo Združeno kraljestvo delovalo kot navzven odprta država za prostotrgovinske sporazume.

Komentiral je tudi navedbe predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, ki je dan pred začetkom vrha tvitnil: "Upam, da si premier Johnson ne želi biti zapisan v zgodovino kot gospod brez dogovora". Tusk je sporočil, da je Evropska unija pripravljena poslušati operativne in realistične britanske ideje, sprejemljive za vse članice, vključno z Irsko.

"Svojim prijateljem v EU-ju sporočam: če si ne želijo brexita brez dogovora, se moramo znebiti irskega varovala. Če Donald Tusk ne želi biti znan kot "gospod brez dogovora", naj ima to v mislih," je Johnson vrnil žogico predsedniku Evropskega sveta.

Macron: Trgovinske napetosti slabe za vse

Nenadejano kosilo. Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je pred vrhom dejal, da je eden od njegovih glavnih ciljev na vrhu prepričati vse partnerje, da so trgovinske napetosti slabe za vse.

"Doseči moramo neko obliko deeskalacije, stabilizirati stvari in se izogniti tej trgovinski vojni, ki poteka povsod," je povedal francoski predsednik in se zavzel za "resnično ponovno okrevanje" globalnega gospodarstva. "Prizadevati si moramo za več rasti in več delovnih mest," je izpostavil v video nagovoru pred vrhom.

Tusk je ob tem posvaril, da bodo trgovinske vojne vodile v recesijo.

Trgovinske vojne zaostruje predvsem ameriški predsednik Donald Trump, ki je pred odhodom v Francijo zagrozil, da bo v odziv na francoski davek za tehnološke velikane uvedel carine na francosko vino.

Macron in Trump sta se v Biarritzu že sestala na nepričakovanem kosilu. "Z Emmanuelom imava dosti skupnega. Že dolgo sva prijatelja. Vsake toliko se nekoliko spreva, a ne preveč," je Trump pohvalil njun odnos. "Za zdaj je vse v redu. Ta konec tedna bomo dosegli veliko", je optimističen ameriški predsednik.

EU zaradi požara napoveduje blokado Mercosurja

Trump je sicer v petek na napoved kitajskih carin na ameriški uvoz odgovoril z napovedjo dodatnega dviga carin na kitajski uvoz. Poleg trgovinskih vojn bo ena od osrednjih tem vrha, ki se bo zaključil v ponedeljek, amazonski pragozd, ki je v teh dneh v plamenih.

"Ne bomo zgolj izdali poziva, ampak bomo sprožili mobilizacijo vseh sil (v Biarritzu) v sodelovanju z amazonskimi državami, da bi investirali v boj proti tem požarom in ponovno pogozdovanje," je poudaril Macron. Tudi nemška kanclerka Angela Merkel je v videu, objavljenem pred vrhom, povedala, da je pretresena zaradi požarov. "Prizadevali si bomo, da bi pomagali in zagotovili podporo ter poslali jasno sporočilo, da je treba narediti vse, da pragozd neha goreti," je povedala.

Nemški zunanji minister Heiko Maas je ob tem opozoril, da je trgovinski dogovor med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur zaradi požarov ogrožen. Tudi Tusk je dejal, da si "težko predstavlja", da bi države EU-ja ratificirale sporazum, dokler bo Brazilija dopuščala uničevanja pragozda. Francija in Irska sta že pred tem napovedali blokado dogovora.

Poostrena varnost in protesti

Protestniki ne morejo do Biarritza, zato protestirajo na špansko-francoski meji.

Vrh v francoskem mestu ob Biskajskem zalivu spremljajo protesti. Protestniki so se sprehodili iz francoskega mesta Hendaye, ki je od Biarritza oddaljeno 30 kilometrov, do mesta Irun na španski strani meje. Približno štiri kilometre dolgega pohoda se je po navedbah organizatorjev udeležilo 15.000 ljudi, policija medtem navaja, da jih je prišlo 9000.

Med njimi so bili nasprotniki kapitalizma, zagovorniki drugačne globalizacije in ekologi. Prišlo je tudi nekaj predstavnikov gibanja rumenih jopičev, ki so konec lanskega leta in v začetku letošnjega protestirali na francoskih ulicah.

Za varnost sicer skrbi 13.000 francoskih policistov. Biarritz so popolnoma zaprli, sosednje mesto Bayonne je polno policije. Že ponoči so se protestniki spopadli s policisti, pri čemer so aretirali 17 ljudi.