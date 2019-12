Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da je zveza Nato "možgansko mrtva", s čimer pa se Jens Stoltenberg ne strinja. Foto: Reuters

Stoltenberg je ob začetku prihodov voditeljev 29 članic v hotel Grove na severozahodu Londona poudaril, da je Nato agilna organizacija, ki se dejavno prilagaja zahtevam hitro spreminjajočega se varnostnega okolja. Ob krepitvi konvencionalnih sil je Nato dosegel tudi operativnost zavezniških sil na vzhodnem krilu, na tem vrhu pa bodo na primer potrdili vesolje kot operativno domeno, podobno, kot so kibernetski prostor na zadnjem vrhu v Bruslju julija lani, je pojasnil.

Stoltenberg: Nato je vedno premagal razhajanja

Podaril je, da Severna Amerika in Evropa zdaj sodelujeta bolj kot kdaj koli. Razhajanja, kakršna se zdaj kažejo predvsem zaradi Sirije, pa tudi višine obrambnih izdatkov in ocen o "možganski smrti" Nata, po Stoltenbergovih besedah "niso nič novega". Spomnil je na sueško krizo leta 1956 in ameriški poseg v Iraku leta 2003, ko so bile članice prav tako zelo razdeljene. "A Nato je še vedno doslej premagal tovrstna razhajanja in pokazal enotnost. To je prava moč zavezništva," je poudaril Stoltenberg.

Poudaril je še, da si prizadevajo razrešiti dileme s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki je zagrozil, da ne bo dal soglasja Natovemu načrtu za obrambo baltskih držav, če zavezništvo ne bo označilo milic sirskih Kurdov za teroristično skupino. Kot je pojasnil generalni sekretar Nata, so se o tem pogovarjali že v torek zvečer, iskanje rešitve pa se nadaljuje tudi v sredo.

"Veliko več nas združuje kot deli"

Gostitelj vrha, britanski premier Boris Johnson je ob prihodu spomnil, da je Nato zelo enostavna organizacija kolektivne obrambe, ki po načelu "vsi za enega, eden za vse skrbi za mir, skupno varnost in blaginjo milijarde ljudi". Zato je Nato pomemben, je prepričan Johnson, ki je pojasnil, da so se o odnosih znotraj Nata pogovarjali tudi na večerji, ki jo je v torek zvečer po slavnostnem sprejemu pri britanski kraljici Elizabeti II. gostil za voditelje članic zavezništva. V ospredju so bili predvsem pogovori o razmerah v Siriji, sicer pa tudi o premagovanju medsebojnih razlik. "Veliko več nas združuje kot deli," je zagotovil.

Voditelje članic, med njimi tudi premierja Marjana Šarca, v sredo na delovnem zasedanju čakajo razprave o varnostnih izzivih, ki so pred zavezništvom – od nadaljnjih odvračalnih ukrepov proti Rusiji do razmislekov glede vojaške krepitve Kitajske, je še napovedal Stoltenberg. Zasedanje naj bi trajalo tri ure.