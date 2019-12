Boris Johnson bo imel udobno večino v naslednjem sklicu parlamenta. Foto: EPA

Za absolutno večino je potrebnih 326 sedežev, konservativci pa jih imajo po poročanju BBC-ja zdaj 361, glasove iz več volilnih okrajev pa še morajo prešteti, tako bo njihova prednost verjetno še večja.

Konservativni premier Boris Johnson je dejal, da so dobili mandat za "končanje brexita" in Združeno kraljestvo naslednji mesec umaknejo iz EU-ja.

Hud poraz laburistov

Na drugi strani so laburisti močno poslabšali svoj rezultat iz leta 2017 in po trenutnih podatkih osvojili 203 glasove. Gre za enega najslabših rezultatov za stranko po drugi svetovni vojni.

Corbyn je laburiste popeljal močno v levo, a je stranka za razliko od leta 2017 utrpela hud poraz. Foto: Reuters

Predsednik stranke Jeremy Corbyn je dejal, da jih je izid "zelo razočaral". Laburisti so dosegli osem odstotkov slabši rezultat v primerjavi z volitvami leta 2017, mandate pa so izgubili v okrajih, ki so na referendumu leta 2016 glasovali za brexit.

Corbyn, ki je bil spet izvoljen za poslanca, je dejal, da so ponudili "manifest upanja", a da je "brexit tako polariziral razpravo, da je preglasil velik del normalne politične razprave".

Napovedal je, da stranke ne bo več vodil na naslednjih volitvah, a da bo na položaju ostal za čas refleksije. Številne v stranki naj bi medtem želeli, da odide takoj.

Nekateri vidni laburisti za poraz krivijo Corbyna, drugi pa predlog stranke, da bi v primeru zmage čez pol leta izvedli nov referendum o brexitu.

SNP predlaga nov referendum o neodvisnosti

Na Škotskem je bila uspešna Škotska nacionalna stranka (SNP) Nicole Sturgeon. Ta je dejala, da je Škotska poslala "zelo jasno sporočilo", da ne želi konservativne vlade Borisa Johnsona in da premier nima mandata umakniti Škotske iz EU-ja.

Nicola Sturgeon je dodala, da izid volitev pomeni "močno potrditev" ideje, da Škotska na novem referendum spet odloča o svoji neodvisnosti.