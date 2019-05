Aleksandar Vučić je o razmerah na Kosovu govoril v srbski skupščini. Foto: Reuters

V štirih občinah na severu Kosova so v torek zjutraj prijeli 13 oseb zaradi suma sodelovanja v organiziranem kriminalu. Osumljeni naj bi bili tudi vpletenosti v lanski umor politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića in kosovskega policista Enverja Zumberija leta 2011.



Operacija kosovske policije se je začela približno ob 5.00, v omenjenih občinah pa so se oglasile sirene za nevarnost. Kot poročajo srbski mediji, so med prijetimi tudi pripadniki kosovske policije. Kosovski premier Ramush Haradinaj je potrdil akcijo specialnih enot in poudaril, da gre za operacijo proti tihotapljenju in organiziranemu kriminalu.



Beograd: Igranje z mirom

Srbski predsednik Vučić je medtem zaradi dogajanja odredil polno bojno pripravljenost srbske vojske. Direktor urada srbske vlade za Kosovo Marko Đurić je sporočil, da so do zob oboroženi kosovski specialci zjutraj vdrli na sever Kosova, da bi povzročili strah in paniko.



"Več dni smo opozarjali, da se pripravlja takšen scenarij in aretacije Srbov, država Srbija je pozivala, da se prepreči takšen scenarij, ker to predstavlja igranje z mirom na ozemlju naše južne pokrajine," je dejal Đurić in dodal, da je v imenu Vučića obvestil mednarodne predstavnike, da ni nikakršnega dvoma, kakšen bo odziv Srbije, če se ta operacija takoj na ustavi.



Kfor v stiku s Prištino in Beogradom

Mednarodna misija Kfor je sporočila, da operacija kosovske policije po nalogu tožilstva poteka po celotnem Kosovu in ne samo na severu in ni uperjena proti Srbom, temveč proti osebam, obtoženim korupcije in kriminala.



"Za zdaj spremljamo situacijo, smo v stiku z oblastmi v Prištini, komunikacije pa imamo odprte tudi s Srbijo," je za srbsko tiskovno agencijo Tanjug izjavil tiskovni predstavnik Kforja Vincenzo Grasso. Po njegovih besedah gre za policijsko akcijo, kakršne so v preteklosti že potekale, tako da Kfor samo spremlja situacijo.



Kosovska policija je operacijo izvedla manj kot 24 ur po tistem, ko je srbska skupščina začela razpravo o Kosovu, v kateri je srbski predsednik v dveinpolurnem govoru sporočil, da je prišel čas odločitve "med sladkimi lažmi in grenko resnico" o Kosovu, in opozoril, da bo Srbija izgubila vse, če ne bo dosegla kompromisa z Albanci.



Protiukrepi BiH in Srbije na kosovske carine

Medtem sta Bosna in Hercegovina ter Srbija pozvali Evropsko unijo, naj nujno pomaga rešiti trgovinski spor, ki ga je sprožilo Kosovo, ko je novembra lani uveljavilo stoodstotne carine na blaga iz obeh držav. Če Priština spornih carin ne bo odpravila do 1. julija, sta Sarajevo in Beograd napovedala možnost protiukrepov. Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini (Cefta), ki je bil podpisan pred 13 leti, praktično ne velja, potem ko je Kosovo uvedlo carine na uvoz blaga.



Zato je potrebno nujno posredovanje EU-ja, da bi se spor uredil in vnovično vzpostavil režim prostega prometa blaga, sta na ponedeljkovem srečanju ocenila ministra za trgovino BiH in Srbije Mirko Šarović in Rasim Ljajić. Vlada v Prištini je novembra lani uvedla visoke carine z namenom, da bi oblasti obeh držav priznale neodvisnost Kosova. Beograd vztrajno zavrača priznanje Kosova, saj ga ima še vedno za svojo pokrajino, medtem ko priznanje BiH ovira veto srbske entitete Republike srbske.